15 Haziran 2017 Perşembe

Yaz geldi, şalvara ilgi arttı

Yaz mevsimi ile birlikte sıcaklıklar arttı ve vatandaşlar daha serin tutan kıyafetler aramaya başladı. Bu anlamda şu sıralar en çok ilgi gören giysi şalvar…

13 Haziran 2017 Salı 11:19
Yaz geldi, şalvara ilgi arttı

  Malatya’da Ramazan ayında hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıkarken, sıcaktan bunalan vatandaşlar daha serin tutan kıyafetlere yöneliyor. Özellikle kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, terzi ve şalvar dikimevlerine yöneliyor. Artan siparişlerden terzi ve dikimevleri memnun görünüyor.

TURİSTLER DE ALIYOR
  Özellikle kadınların daha rahat hareket etmesine olanak sağlayan, hayvan otlatırken, günlük işlerini yerine getirirken kullandıkları şalvarların satışlarının arttığını belirten esnaflar, daha çok il dışından gelen vatandaşların ve bazen de turistlerin şalvar aldıklarını söylediler.

ÇEŞİT ÇEŞİT ŞALVAR VAR
  Öte yandan, sadece küçük işletmeler değil, büyük mağazalar da şalvar satışlarına başlayınca bu durum şalvar satıcılarını da aslında olumsuz etkiledi. Konuyla ilgili konuşan esnaf ve terzi Mehmet Kara, “Yaz geldi, şalvar satışlarımız kışa göre daha iyi. Eskiden şalvar yok satardı. Şimdi bütün mağazalar şalvar sattığı için bizim gibi küçük dükkanlar öldü. Bir de eskisi gibi şalvara rağbet de yok artık. Tabi çok alan var ama eskisi gibi değil. 3-4 çeşit şalvar var. Kumaşa ve çeşidine göre fiyatlar da değişiyor” şeklinde konuştu. 




SELAHATTİN BAYRAK
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