Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yoğun yaz sıcaklıkları Malatya’da insanı bunaltırken, vatandaş çareyi karpuzda buldu. Karpuz fiyatlarının düştüğünü belirten Pazarcı Mustafa Bayer, ”Fiyat karpuz 2 lira neredeyse karpuzun kilosu 40 kuruşa denk geliyor. Fiyatı oldukça düşük. Normalde yaz başında Adana’dan gelen karpuzun fiyatı yüksekken, yerli karpuz çıkınca karpuz fiyatında düşüş oldu” dedi.

KARPUZUN ARKADAŞI KAVUN

“Yaz aylarında serinlemek için karpuzla birlikte kavunu da sofrasından eksik etmiyoruz. Kavun fiyatı da karpuz gibi düşüş yaşasa da, her zaman olduğu gibi yine karpuza göre pahalı. Kavunun fiyatının 3 buçuk lira” diyen Pazarcı Bayer, “Yaz boyu kavun ve karpuz satışları çok fazla oldu bayağı bir süre de böyle devam edeceğe benziyor” ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN BAYRAK