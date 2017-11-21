Türkiye, bu güzel mevsimi görebilen çok şanslı ülkelerden. 4 mevsimi yaşayan ve hisseden çok sayıda ülke bulunmuyor. Ve sonbahar ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da çok güzel görüntüleri beraberinde getiriyor.

KIŞ TELAŞI DA BAŞLADI

Sonbaharda güneşin sıcaklığı bulutlar sayesinde kapanıyor ve serin hava hüküm sürüyor. Bu anlamda kış gelmeden buğday, arpa, mısır ve yulaf gibi tahıllar toplanarak ambarlara alındı. Doğalgaz kullanımı yaygınlaştı ve bazı yerlerde sobalar da kuruldu. Söz sonbahardan açılmışken kışın telaşı da vatandaşları sardı. Soba yakanlar odunlarını kömürleri hazırladı depoya koydu. Uzun kış aylarında kömürler kullanılacak. Doğalgaz ile ısınanlar için ise böyle bir sorun oluşmayacak.

TURŞULAR KURULDU

Sonbaharın bir başka hazırlığı mutfaklarımızda yaşandı. Turşular kuruldu. Turşu kurmayı bilmeyenlere yardım edildi. Eş, dost, akraba, komşu birbirine yardım etti ve imece usulüyle bu zor işler birkaç saatte halledildi. Salçalar hazırlandı, ceviz yapraklarına serilen tarhanalar kilerdeki yerini aldı. Beyaz tarhanayı sevmeyenler için un tarhanası da yapıldı. Buzdolaplarının dondurucusuna yazın o muhteşem sebzelerinden konuldu. Pekmezler yazdan hazırlanmıştı. Pestiller yapılmıştı. Kış iyice bastırmadan evlerimizde güz temizliği de bitti, kafalar rahatladı.

Çiftçinin hazırlığı da bir başka ve daha zor. Budanacak ağaçlar varsa budandı. Arıcılık yapanlar arılarına daha ılık bir ortama çekti. kış demek masraf demek aslında. Kimisi bu kış hazırlıklarını için tek geliri olan kayısıdan bir parça sattı. Neden bir parça sattı? Çünkü kayısının fiyatı belki artabilir umuduyla.

BACA TEMİZLİĞİ YAPILDI

Soba ile ısınanlar baca temizliği yaptı. Doğalgaz ile ısınanlarda kombilerinin bakımını yaptırıyor. Bir de unutmadan aracı olanlar şu günlerde sanayinin yolunu tutuyor aracının kışlık bakımını yaptırıyor. Gündüzler kısaldı, geceler uzamaya başladı, gömen kuşları göç eti.

Artık sonbahar meyveleri manav tezgahlarındaki yerini aldı; elma, mandalina, havuç, incir, nar, ayva, portakal… Sebzeler; karnabahar, lahana, ıspanak, pırasa, marul, turp, soğan gibi ürünleri artık daha çok yiyeceğiz.









SELAHATTİN BAYRAK