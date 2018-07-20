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Yaylaların en önemli sorunu yol ve elektrik

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Doğanşehirli yetiştiricilerin kullandığı Söğütlü ve Boruk yaylalarını ziyaret etti. Akın, yaylaların en önemli sorununun yol ve elektrik olduğunu ifade etti.

Yaylaların en önemli sorunu yol ve elektrik

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Doğanşehirli yetiştiricilerin kullandığı Söğütlü ve Boruk yaylalarını ziyaret etti. Akın, yaylaların en önemli sorununun yol ve elektrik olduğunu ifade etti.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:18
Yaylaların en önemli sorunu yol ve elektrik

Burada bir açıklama yapan birlik teknik personeli Veteriner Hekim Elif Sarı, soykütüğü projesi ile ilgili bir sunum yaptı.

Soykütüğü ile alakalı da açıklamada bulunan ihsan Akın sözlerine şu şekilde devam etti:

“Soykütüğündeki asıl amaç bakanlığımız teknik çalışma yapan,  havyalarının kayıtlarını tutan ikizlilik oranını arttıran koç verimini yükselten yine damızlık tekesinin-koçunun kayıtlarını iyi tutan ve tabi ki bunların pedigrileri iyi tutulduğu takdirde bu koç ve tekelerin yüksek fiyatlardan satılabileceği ve bu anlamda kayıtların çok önemli olduğunu, yani üzerinize düşen görevi yaparsanız devletimiz de size ekstradan bu süreç içerisin de proje tam anlamı ile oturduğu zaman sizlere destek verecektir.” busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YaylalarSorunYolElektrikSöğütlüBorukZiyaretİhsan Akın
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