Gerçek adın yayla muzu, halk arasında da ışkın olarak bilinen bitki tezgahlara indi. Her türlü derde deva özellikle kansere karşı iyileştirici özelliği bulunduğuna inanılan yayla muzunun şimdilerde kilosu 10 TL’den satılıyor. Yayla muzunun organik olarak kendiliğinden yüksek yerlerde yetiştiğini belirten satıcı Hüseyin Kayhan, yayla muzunu Beydağı ve Yama Dağı’ndan getirdiklerini söyledi.

GENÇLER BİLMİYOR

Yayla muzunu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illere de gönderdiklerini ifade eden Kayhan, “Işkını bizler toplamıyoruz. Vatandaşlar gidip, toplayıp bizlere getirip satıyorlar. Vatandaşlardan bizler 6-7 TL’den alıyoruz ama bizler de 10 TL’den satıyoruz. Işkın çok faydalı bir bitkidir. Şeker, kolesterol hastalarına birebir. Ayrıca kanser tedavisi için bulunmaz bir bitki. Kanserli hücreleri öldürdüğü söyleniyor. İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden siparişler var. Bu şehirlere de göndereceğiz. Malatyalı vatandaşların çoğu ışkını ve faydalarını biliyor. Gençler bilmiyorlar. Hastalarımız ilk önce Allah’tan şifa dileyecek, sonra şifa niyetine de ışkını tüketecekler” ifadelerine yer verdi.

FAYDALARI…

C vitamini açısından zengin bir bitki olan yayla muzunun faydaları ise şöyle:

“Mideyi rahatlanmasının yanı sıra sindirimi ve hazımsızlığı kolaylaştırır. Kansere karşı özellikle lösemiye karşı tedavi edici bir etkisi bulunur. Mide bulantısına, istifraya karşı etkili. İştah acıcı olduğu gibi şekeri düzenler. Tansiyona karşı etkilidir. Ciltteki kırışıklıklara karşı çok etkilidir. Yorgunluk hissini giderir, uykuyu düzenler. Kolesterolü düşürücü bir bitkidir. Işkın ilaç yapımında da kullanılmaktadır. Astım ve nefes darlığına karşı kullanılmaktadır.”







MUTLU SARIGÜL