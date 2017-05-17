Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, ilkbahar aylarında yetişen ve bölgede ‘yayla muzu, ışgın, uşgun’ olarak adlandırılan bitkiler toplanmaya başladı. Dağların yüksek kesimlerinde binbir zahmetle toplanarak tezgahlarda satışa sunulan bitkiyi toplayan yöre halkının çektiği zorlukları Malatya Sinema ve Fotoğraf Topluluğu üyeleri fotoğrafladılar.

2 BİN 500 METRE YÜKSEKLİKTE

Yeşilyurt ilçesi sınırlarında yer alan Karlık mezrasında kendiliğinden yetiştiği için hem lezzetli hem de çeşitli hastalıklara iyi gelen yayla muzuna yöre halkı büyük ilgi gösteriyor. Yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğinde yetişen yayla muzunun binbir zorlukla toplaması objektiflere yansıtıldı.

BUSABAH’a konuşarak yayla muzunun toplanma zorluğunu anlatan 46 yaşındaki Mehmet Parlakyıldız, her yıl mayıs ayının ortalarına doğru Yeşilyurt ilçesine bağlı Karlık mezrasına ‘yayla muzu, ışgın, uşgun’ olarak adlandırılan, şifalı olduğuna inandıkları bitkiyi toplamaya çıktıklarını söyledi.

ŞEHİRDE YETİŞMEZ

Mayıs ayı içerisinde yakınlarıyla birlikte dağın zirvesine defalarca çıktıklarını dile getiren Parlakyıldız, “Genelde sabahın ilk ışıklarında yola çıkıyoruz. Erken gidip erken dönüyoruz. Çünkü ışgın dağın en yüksek dağlarda serin yerlerde, kayaların altında yetiştiği için tırmanmak biraz zaman alabiliyor. Çok çetin, sarp ve zor bölgelerde yetişiyor. Genellikle Karlık bölgesinde dağlarda yetiştiği için her yıl bu bölgeye geliyoruz. Bir sene yetişirse, öteki sene aynı yerde yetişmez. Alıp şehirde yetiştirmek isterseniz kesinlikle yetiştiremezsiniz. Kışın karın çok yağdığı ilkbaharda güneşin bol olarak düştüğü topraklarda kendiliğinden yetişir. Yaradan demek ki her derde deva olarak yaratmış ulaşılması zor yerlerde de olsa gelip topluyoruz. Mayıs ayı içerisinde dağın zirve noktalarına çocuklarımızla, yeğenlerimizle birlikte 3 sefer çıkarız” şeklinde konuştu.

ÇOK FAYDALI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Yayla muzunun kanser hastalığına karşı iyileştirici özelliğine dikkat çeken Parlakyıldız, şunları ifade etti:

“Toplarken yoruluyoruz ama evin tüm bireyleri severek tükettiği için aslında buna değiyor. Zaten çok faydalı olduğunu biliyoruz. Birçok kanser hastalığına iyi geliyor. Bazen de ışgın toplarken kuytu yerlere girmek zorunda kalıyorum. Bu bölgede yabani hayvanların varlığından söz ediliyor. Ayıların ve kurtların inleri var. Tabi bu güne kadar karşaşan olmamıştır ama dikkatli olmak gerekiyor. Bu yüzden ışgın topladığımız alanlar tehlikeli bölgeler. Işgın toplamak için dağlık alanda 6-7 kilometrelik bir yer dolaşıyorum. Işgının tadının acı olup olmadığını, renginden kolaylıkla ayırt etmek mümkün. Eğer taze olarak koparılan ışgın serin yerde muhafaza edilirse haftalar sonra bile sulu ve tatlı halde tüketilebiliyor. Bu bölge Adıyaman’a daha yakın olduğu için Karagöl, Rutikan gibi yakın köylerden gelip toplayan insanlar için aslında gelir kaynağı da oluyor.”













ÖMER ALİ DELİBAŞ