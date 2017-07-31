48 METRE OLARAK HEDEFLENİYOR
2014 tarihinde Yaygın Göleti ve Sulaması inşaatının bitmesi ile birlikte Malatya Yaygın Köyü’nün güneydoğusunda bulunan Naldöken Deresi üzerinde ihale ile birlikte başlanan Yaygın Göleti, gövde dolgu hacmi 496 bin
FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 68
Yapımı devam eden Gölet inşaatında ayrıca kaya ocağı ve kret ulaşım yolu, rölekasyon yolu kazı çalışmaları ve gövde sıyırma kazıları tamamlanırken, fiziki gerçekleşmenin ise yüzde 68 olduğu belirtildi. Çalışmaların bitmesiyle Yaygın Köyü sınırları içerisinde kalan 3 bin 370 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.
2014 YILINDA TEMELİ ATILDI
Yaygın Göleti,
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