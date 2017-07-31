Yaygın Göleti ve Sulaması inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Devlet Su İşleri 9’uncu Elazığ Bölge Müdürü İlker Arslan ve teknik ekibi, Malatya Yaygın Göleti ve sulama inşaatında incelemede bulundu. Çalışmalar hakkında İlker Arslan ve teknik ekibine bilgiler verildi.

48 METRE OLARAK HEDEFLENİYOR

2014 tarihinde Yaygın Göleti ve Sulaması inşaatının bitmesi ile birlikte Malatya Yaygın Köyü’nün güneydoğusunda bulunan Naldöken Deresi üzerinde ihale ile birlikte başlanan Yaygın Göleti, gövde dolgu hacmi 496 bin 248 metreküp , depolama hacmi 2 milyon 399 bin metreküp, temelden yüksekliği 48 metre olarak hedefleniyor.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 68

Yapımı devam eden Gölet inşaatında ayrıca kaya ocağı ve kret ulaşım yolu, rölekasyon yolu kazı çalışmaları ve gövde sıyırma kazıları tamamlanırken, fiziki gerçekleşmenin ise yüzde 68 olduğu belirtildi. Çalışmaların bitmesiyle Yaygın Köyü sınırları içerisinde kalan 3 bin 370 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

2014 YILINDA TEMELİ ATILDI

Yaygın Göleti, 260 metre uzunluğundaki derivasyon tüneli kazı çalışmaları, 19 Eylül 2014 tarihinde başlamış ve 24 Ekim 2014 tarihinde sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştı.

TAHİR ÖZÇELİK