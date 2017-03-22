Battalgazi ilçesinin sorunlarını sıralayan Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Battalgazi ilçesinde sıkıntılarının bulunduğunu dile getiren Başkan Ortaç, daha önce Battalgazi’nin nüfusunun 320 bin, Yeşilyurt’un ise 270 bin olduğunu hatırlatarak, aradan kısa bir zaman geçmesine rağmen Yeşilyurt ilçe nüfusunun şu anda Battalgazi’nin nüfusunu geçtiğini ileri sürdü.

Battalgazi ilçesinin nüfusunun, olanakların daha güzel olmasından dolayı Yeşilyurt’a kaydığını öne süren Başkan Ortaç, “Bunun sebebi de Yeşilyurt’ta yatırım yapılan konutların daha büyük, güzel ve ferah olması. Yaşam koşullarının belediye çalışmalarının daha iyi olmasından kaynaklanıyor. İl genelinde bulunan resmi kurum ve kuruluşlarının binaları Yeşilyurt istikametine doğru kaydı. Battalgazi’de üniversitemiz haricinde hiçbir oturmuş resmi kuruluş kalmadı. Özellikle hastanenin de oraya taşınmasıyla o bölgedeki gayri mülklerin, iş yerlerinin yarı fiyatına düştüğünü ve çoğu dükkanların boş oluğunu sizlerde görüyorsunuz. Biz tekrar Battalgazi’nin ekonomik yapısını toplayabilmesi, nüfus oranının tekrar artabilmesi, özellikle kaliteli nüfusunun artabilmesi için, gelir düzeyi yüksek olan vatandaşlarımızın Battalgazi’den göç etmemesi için çalışmalar yapmalıyız. Otopark probleminin olmaması, sosyal donatıların daha çok, okulların fiziki yapılarının daha güzel olması nedeniyle nüfus Yeşilyurt ilçesine kayıyor” şeklinde konuştu.

LAMBAMIZ YANMAZ, ASFALTIMIZ YAPILMAZ

Battalgazi ilçesiyle Yeşilyurt ilçesini karşılaştıran Başkan Ortaç, şunları kaydetti:

“Battalgazi Mersin’in merkez ilçesi gibi olmaya başladı. Bir sınıfın, bir zümrenin yoğunlaştığı bölge olmak durumunda kılıyor. Bu yüzden diyoruz ki yatırımların bir kısmını Battalgazi’de yapalım, buradaki insanlarımızın sosyal ortamlarını artıralım, yaşam standartlarını artıralım, komşuluk ilişkilerini artıralım ki insanlar buradan gitmesin. Malatya’nın en fazla göç veren ilçesi Battalgazi’dir. 1 yıl boyunca 40 bin nüfus göç etmiştir. Giden 40 bin şehir dışına gitmiyor. 40 bin kişi 1 yıl boyunca sürekli yer değiştiriyor Battalgazi’de. Bizim burada 130 -140 metre kare bir daire 150 bin liraya satılırken Yeşilyurt ilçesinde bu daire 300 bin lira. Çöşnük’te sıfır daireler 150-200 bin lira arasında satılırken aynı daireler Yeşilyurt’ta 250 bin lira. Şimdi şunu söylemek istiyorum; bir akşam eşinizi alın, aracınıza binin Yeşilyurt Tecde bölgesinde gezin sanki başka bir şehirdeymişsiniz gibi. Bir de aynı akşam Battalgazi Çöşnük Mahallesi’nde gezin. Bizim lambamız yanmaz, asfaltımız yapılmaz. Sivas Caddesi Malatya’nın en büyük caddesiydi, şimdi gidin bakın kaldırımlar ne halde. Arabalar kaldırımların üzerinde, kaldırımların çoğu deforme olmuş durumda ve trafik yoğunluğu çok yüksek. Aşırı bir trafik var. Sonra insanlar ben burada niye oturayım ki diye sormaya başlıyor. Araba gürültüsünden, egzoz dumanından bıkmış vaziyetteler.”

SİRKÜLASYON HEP O TARAFTA

Malatya’ya yapılması planlanan ikinci üniversitenin de Battalgazi ilçesine yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Ortaç, “Buraya yapılacak 200 yataklı hastanenin 400 yatağa çıkarılması bu bölgeye hareket getirecektir. Şu anda ihtiyaç 400 ama 10 yıl sonrasını düşündüğünüzde 600 yataklı olması daha ideal bir durumdur. Sadece Battalgazi belediyesinin çabalarıyla bir miktar ayaktayız. Yeşilyurt’ta bizim kentimiz tamam, biz bunlara karşı değiliz. Binlerce insan bu kurumlarda çalışıyor. Sirkülasyon hep o tarafta. Eğer üniversite olmasa zaten Battalgazi koca bir köy durumunda. İkinci üniversitenin de ivedilikle Battalgazi’de olması gerektiğini düşünüyorum. Battalgazi’nin kalkınması ve turizmin canlanması adına hiçbir siyasi polemiğe girilmeden üniversitenin Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulması gerektiğini düşünüyorum. Toplum mühendislerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve bu konuda fizibilite araştırma yapanların fikirleri alınsın” şeklinde konuştu.

BATTALGAZİ HER GÜN DEĞER KAYBEDİYOR

Başkan Ortaç, memleket severlik yapılması gerektiğini kaydederek, “Battalgazi hem demografik bakımdan hem insanların yaşam standartlarının yükseltilmesi bakımından her gün değer kayıp etmekte. Bu değeri yükseltmek bizim elimizde. Gelin böyle bölgecilik veya grupçuluk değil de önce memleket severlik yapalım ve birlikte kalkınalım. Bir taraf kalkınırken öbür tarafından kalkınmaması gelişmeyen tarafın kalkınan tarafa başka gözle bakmasına sebep olur” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL