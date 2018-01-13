Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yıllardır beklenen projelerden birisi olan 17.4 milyon TL değerindeki 33 kilometre uzunluğundaki “Doğu Kollektör Hattı”nın temel atma töreni dün gerçekleştirildi. Battalgazi Arıtma Tesisi’nin içerisinde düzenlenen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri, kurum ve kuruluşların müdürleri yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programda ilk sözü MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir aldı.

2 BİN 433 KİLOMETRE HAT GERÇEKLEŞTİRDİK

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü olarak kuruluşlarından bu yana hız kesmeden çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Doç. Dr. Özdemir, 2014 yılında 190 altyapı, 2015 yılında bunu yaklaşık 15 kat artırarak 15 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Doç. Dr. Özdemir, “2016 yılında ise 2014 yılına göre yaklaşık 4 katına çıkararak 800'e yakın hat gerçekleştirdik. 2017 yılı için yaklaşık 818 kilometre hedef belirlemiştik. 972 kilometre ile bu hedefimizi açmış durumdayız. Toplamda 4 yıl içerisinde 2 bin 433 kilometre hat gerçekleştirdik” dedi.

MASKİ’nin doğru, stratejik bir plan ortaya koyduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Bölgemiz için çok önemli bir yatırım. Gerçekten MASKİ'ye baktığımızda idari yapılanmasını çok hızlı bir şekilde tamamladı. Bölgenin en büyük idari binalarından bir tanesini Malatya'ya kazandırdı. MASKİ ana planları, mastırları üzerinden bakarak çok sağlıklı, doğru bir stratejik plan ortaya koydu. Ve bunu adım adım gerçekleştiriyor. Dolayısıyla yıllar içerisinde yapılan yatırıma dikkat ederseniz 2014-2015-2017 yılları içerisinde her geçen gün iş yapma kabiliyetini yükselterek bugün 2 bin 400 kilometre ki bu gerçekten çok ciddi bir rakam ve böyle bir çalışmanın çok önemli bir kısmı da tamamen merkezlerde yapılan bir çalışma. Kırsalda yapılan bir çalışmanın merkeze göre emin olun neredeyse onda bir daha rahat bir çalışma olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

DOĞAL KAYNAKLARI SONSUZ OLARAK BÜYÜTEMİYORSUNUZ

Suyun önemine vurgu yapan Malatya Valisi Ali Kaban da, “Büyümenin sınırları var. Hele de doğanın kaynaklarını, doğal kaynakları sonsuz olarak büyütemiyorsunuz. Dolayısıyla bu sonsuz büyütemediğimiz bu yapıları çok dengeli, ekonomik bir tarzda kullanması gerekiyor. Bu kaynaklarda bildiğiniz gibi çok çeşitli. Ve bu çeşitlilik içersinde en değerlisi su. Çünkü suyun olmadığı yerde insan varlığını devam ettirebilmek mümkün değil. Onun için ne zaman uzaya gönderip, Mars'ı veya bir başka gezegeni, gezegen uydularını incelemeye gönderilen uydularla ilgili gelen bilgilerde hep ifade edilen şey gidilen yer de su var mı, yok mu? Bu anlamda en değerli varlık su ve suyun yeryüzündeki dolaşım sistemi milyonlarca yılın oluşturduğu bir denge. Bu denge içerisinde su cetvelleri belli bir beslenme sistematiği ile yeryüzünde bizi besliyor” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI YATIRIMLARI ÇOK ÖNEMLİ

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, özellikle altyapı yatırımlarının belediyeler için riskli yatırımlar olarak görüldüğünü kaydetti. Bakan Tüfenkci, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün belediyeler bu konuya girmek için tereddüt yaşarlar. Ama bir şehrin gelişmesi için bir şehrin büyümesi için altyapı yatırımları çok çok önemlidir. Ve eğer siz modern şehirler inşa etmek istiyorsanız, yaşayan şehirler inşa etmek istiyorsanız şehrinizi geliştirip, büyütmek istiyorsanız mutlaka bu altyapıyı yapmanız lazım. Bugün sabah ilimizdeki kamu yatırımlarının neler olduğunu, 2017 yılı içerisinde nelerin gerçekleştirildiğinin bir muhasebesini yaptık. Baktığımız zaman Malatya'da AK Parti belediyeciliği gerçekten diğer illeri de kıskandıracak derecede hizmet yapıyor. Vatandaşa hizmet yapıyor, vatandaşa dokunuyor. Şehri geliştirme adına önemli hizmetler yapıyorlar. Şehrin sosyo-ekonomik durumunun düzelmesinde özellikle belediyelerimizin çok önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Baktığımız zaman büyükşehir belediyelerimizin 11 ilçe belediyelerimizin her birisi ilçeleri ve şehri geliştirme adına önemli işlere imza atıyorlar. Ama bütün bu görülenlerin bir altyapısı olmak zorunda. Onun için büyükşehir belediyesini tebrik ediyorum. Büyükşehir olduktan sonra önce o ilçelerimizdeki biraz önce saydığı gibi kanalizasyonu da dahil olmak üzere içme suyu ile beraber bir altyapısını baştan sona gözden geçirdiler, elden geçirdiler. Yok denecek kadar az bir altyapı vardı. Yeniden ciddi anlamda o altyapıları hayata geçirdiler.”

GELEN YATIRIMCIYA ARSA TAHSİS EDEBİLİR DURUMDAYIZ

Şehirlerin artık birbirleriyle yarıştığını ifade eden Bakan Tüfenkci, “Bugün artık insanlarımız artık orada Hekimhan'da dahil ki biliyorsunuz orası AK Parti belediyesiyle yönetilmiyor. Ama başkanımız Arguvan'da dahil hiçbir ayrımcılık yapmadan oraların da altyapısını yaptılar. Malatya'da yaşayan 800 bin insanımıza hizmet vermeye ve hizmet kalitesini yükseltmeye çalışıyorlar. Artık şehirler birbirleriyle yarışıyorlar. 81 ilimiz daha fazla yatırım çekebilmek adına, illerini daha fazla geliştirebilmek adına inanın birbirleriyle yarışıyorlar. Bütün 81 il benim ilime daha fazla yatırım gelsin istiyor. Onun için Malatya'nın yatırımının artması noktasında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Hükümetimizin bir yıl önce ortaya koyduğu cazibe merkezleri programı nihayet işler hale geliyor. Ve bu cazibe merkezlerinin 23 il içerisindeki illerden biri de Malatya. Biz bu iller içerisinde organize sanayi bölgesindeki altyapısını yapıyoruz. Orada arsa üretme ve yatırımcıya arsayı tahsis edebilme noktasına getirebilme itibariyle de biz öne çıkan illerden birisiyiz. Ve gelen yatırımcıya arsa tahsis edebilir durumdayız” şeklinde konuştu.

MODERN KANALİZASYONLAR İSTİYORLARDI

Bakan Tüfenkci, “Yapılan yatırımlar istihdamla beraber şehrimiz farklı bir kimliğe ve görünüme kavuşmuş olacak. İnönü Üniversite'miz ve Onkoloji Hastanesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde temelini atacağımız Meslek Yüksek Okulumuzla beraber farklı bir gelişimi de orada sağlamış olacağız. Baktığımız zaman Malatya'nın kanayan yarası olan özellikle Malatya'nın Doğu kısmının altyapı yatırımının altyapısının olmadığı bir kentti Malatya. Gittiğimizde köylerimiz, üniversitemiz, stadımız ve oradaki çamurlu dahil, Hacı Yusuf Mahallemiz hep altyapıdan yakınıyorlardı. Modern kanalizasyonları istiyorlardı. Bu yatırımla beraber, ikinci etabını da düşündüğümüzde Battalgazi Bölgesi'nin gelişimini hep beraber göreceğiz” dedi.









































MUTLU SARIGÜL