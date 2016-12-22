Özel bir otelde yapılan toplantıda konuşan Vali Mustafa Toprak, Kayseri’de yaşanan terör saldırısı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, terörü lanetlediklerini belirterek, “İhanet odaklarına fırsat vermeyeceğiz” dedi.

İstişare toplantısına Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve iş adamları katıldı.

DAHA İYİ NOKTALARA TAŞIMAK İÇİN…

Malatya’da kentin önde gelenleri STK’larla bir araya geldiğini hatırlatan Vali Mustafa Toprak, “Zaman zaman bu şekilde toplantılar yaparak ilimiz için olması gereken konularını müzakere etmek, fikirlerinizi dinlemek ve bu noktada hedeflerin neresindeyiz, nasıl gidiyoruz, bu konularla ilgili tüm katmanları ile istişarelerimizi yapmak üzere çalışacağız. Malatya’yı daha iyi noktalara taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Büyükşehir süresince kent ekonomisinin artırılması konusunda girişimde bulunduklarını ifade etti. Başkan Çakır konuşmasında, “ Yerel kaynakların artması için çalışmalar yürütüyoruz. İlimizin ekonomisini mutlaka büyütmek zorundayız. 23 cazibe merkezi içerisinde yer alan Malatya’mızda çok daha avantajlı bir sürece girmiş olduk. Bu süre içerisinde de Malatya’nın kazançlı çıkması için bütün yatırımcılarımızın bu süreci çok iyi takip etmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

MALATYA’NIN ÜRETMESİ LAZIM

Ekonomik olarak Malatya’nın üretmesi gerektiğini ifade eden Hasan Hüseyin Erkoç ise, Malatya’nın son açıklanan 23 cazibe merkezi arasında yer aldığını hatırlatarak, “Biz de Malatya’nın sanayi alt yapısını buna cevap verecek hale getirmek noktasında Valimiz ile birlikte bir gayret içerisindeyiz” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK