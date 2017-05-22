Karayolları 8.Bölge Müdürlüğünü Malatya-Kuluncak ile Sivas-Alacahan arasında bulunan Kuluncak-Alacahan güzergahının 48 kilometrelik yolubub 2017 yol yapım planına alındığı öğrenildi.

ÇİLE YOLUYDU

Kuluncak ilçesinin den Sivas-Alacahan sınırları içinde bulunan karayolu ağı ile ilçe ticaretinin daha büyük atılımlar sergileyeceğini söyleyen Kuluncak İlçe Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, “Kulucak-Alacahan özellikle tarım ve hayvancılık konusunda sıkı bir ticari geçmişe sahip. Ancak bugüne kadar ticaretin bel kemiği olan ve araçların rahatlıkla gidip gelebileceği bir yol yoktu. Mevcut yolumuz stabilize ve bozuktu. Yağmur, kar, dolu olaylarında kullanılamaz duruma geliyordu. Sorunu çözmek araç gidiş gelişini sağlamak ilçe ekonomisini daha da canlandırmak amacıyla Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

TİCARET ARTACAK

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınmasının iki il için sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Boyraz, “Karayolları Böle Müdürlüğümüz 48 kilometrelik yolda genişletme, düzenleme, yol sanat yapılarını yapma, menfez, köprü, duvar ve asfaltlama çalışmalarını yapacak. İlçemizde hayvan ticareti ile tarımsal alanda ticaretle uğraşan irili ufaklı tüm işletme sahipleri bu yapılan yol ile ticaretlerini daha iyi yapacak” diye konuştu.

Yapılacak yol ile yol güzergahı üzerinde bulunan Kuluncak ilçesine bağlı Alvar, Bicir, Sofular, Karlık ile Sivas iline bağlı Mescit ve Alacahan’da ticaret ile ekonomiye katkı sağlanacak.











TAHİR ÖZÇELİK