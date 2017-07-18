2017-2018 Öğretim Yılı başarı durumuna göre yatay geçiş kontenjanları ve şartları ile ilgili şöyle bilgiler paylaşıldı:

BAŞVURU ŞARTLARI

“1 -Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. 2- Başvuruların değerlendirilmesi, ‘Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ çerçevesinde hazırlanan ‘İnönü Üniversitesi İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’nin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilecektir. 3- Müracaatlar yukarıda belirtilen tarihler arasında ilgili fakülte dekanlıklarına veya yüksekokul müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Posta ile müracaat kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

1-Not Transkripti (Belgesi) onaylı (Başvuran öğrencinin öğrenim gördüğü Üniversitede alacağı, öğrenciliği süresinde aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı). 2-Öğrenci Belgesi 3-Disiplin cezası alıp almadığına dair belge, (Transkript üzerinde belirtilmiş ise ayrıca istenmez). 4-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM Sitesinde alınan çıktı-onaysız). 5-Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe. 6- Öğrenim süresi içerisinde almış olduğu derslere ait ders içerikleri. Not: Yukarıda istenen belgelerden eksik olanların müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ