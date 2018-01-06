06 Ocak 2018 Cumartesi

Yaşlıların yüzünü güldürdüler

Vali Ali Kaban’ın Eşi Neriman Kaban, Huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarla bir süre sohbet etti.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:20
Yaşlıların yüzünü güldürdüler

Neriman kaban beraberinde 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Asım Kocaoğlu’nun eşi Aynur Kocaoğlu, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın Eşi Munise Duran, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen’in eşi Şerife Çimen ile birlikte yeni yıl nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Malatya Huzurevi'ni ziyaret ederek, burada kalan yaşlı vatandaşların yeni yılını kutladı.

VALİDEN SELAM…

Huzurevi sakinleri ile bir araya gelen Neriman Kaban, burada yaşlılar ile çay içerek bir süre sohbet etti. Neriman Kaban burada yaptığı açıklamada, “Sizlere Vali Beyin selamını getirdim. Sizleri ailemin bir parçası gibi görüyorum, devletimizin var olduğu sürece daima sizlerin yanında yer alacağımızı belirtmek isterim” ifadelerinde bulundu.

Huzurevi sakinleri de, Neriman Kaban ve beraberindekilere kendilerini ziyaretinden dolayı mutluluklarını ifade ederek teşekkürlerini ettiler.

HABER MERKEZİ

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017