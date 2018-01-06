Neriman kaban beraberinde 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Asım Kocaoğlu’nun eşi Aynur Kocaoğlu, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın Eşi Munise Duran, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal ve İl Müftüsü Ümit Çimen’in eşi Şerife Çimen ile birlikte yeni yıl nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Malatya Huzurevi'ni ziyaret ederek, burada kalan yaşlı vatandaşların yeni yılını kutladı.

VALİDEN SELAM…

Huzurevi sakinleri ile bir araya gelen Neriman Kaban, burada yaşlılar ile çay içerek bir süre sohbet etti. Neriman Kaban burada yaptığı açıklamada, “Sizlere Vali Beyin selamını getirdim. Sizleri ailemin bir parçası gibi görüyorum, devletimizin var olduğu sürece daima sizlerin yanında yer alacağımızı belirtmek isterim” ifadelerinde bulundu.

Huzurevi sakinleri de, Neriman Kaban ve beraberindekilere kendilerini ziyaretinden dolayı mutluluklarını ifade ederek teşekkürlerini ettiler.

HABER MERKEZİ