Yeşilyurt’taki yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara ‘Bâştacı’ projesiyle hak ettikleri hizmetleri ulaştırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yaşlılarımızın toplum içinde kendi kendilerini idare edebilmeleri ve saygın bir şekilde mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri tem gayemizdir. Yaşlılarımız; geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir” ifadelerini kaydetti.

44 YAŞLIMIZIN EV VE KİŞİSEL BAKIMLARINI TİTİZLİKLE YAPIYORLAR

Yaşlılara sağlıklı, aktif ve mutlu oldukları bir hayatı sağlamanın yerel yönetimlerin önemli sorumlulukları arasında olduğunu hatırlatan Başkan Polat, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ekiplerimiz ‘Baştâcı’ projesi kapsamında bakıma muhtaç 44 yaşlımızın ev ve kişisel bakımlarını titizlikle yapıyorlar. Yaşlılarımızın evlerini ayda bir kez ziyaret eden ekiplerimiz, yaşlı vatandaşlarımızın evlerini temizliyor, bulaşıklarını yıkıyor, kişisel bakımlarını yapıyorlar. Bizim için yaşlılarımızın bir duası yeter. Geçmişle bugün arasında köprü olan yaşlı vatandaşlarımızın her türlü şart ve durumda yanlarındayız. Yaşlılarımızın hayır dualarından aldığımız desteklerle ilçemizi büyütmeye ve geliştirmek için çalışıyoruz. Klasik belediyecilik hizmetlerinde sürekli önde giden Yeşilyurt Belediyesi olarak yıllık nüfusu 12 ile 20 bin arasında artan ilçemizi alt ve üst yapı hizmetleri, parklar ve imar yolu açma çalışmalarımızla sağlıklı ve planlı bir şekilde büyütürken asıl farkımızı sosyal belediyecilik hizmetlerinde göstermekteyiz. Yaşlılarımıza yönelik ‘Baştâcı’, yetim ve öksüzlerimize yönelik ‘Keşke’, yeni doğan bebeklerimize hoş geldin ‘Hayat Seninle Güzel’, ilçemize yeni taşınanlara ‘Yeşilyurt Gurbet Değil’, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik ‘Emanet’ ve evlenen çiftlerimize ‘Bir Yastıkta’ projelerimizle sosyal belediyecilik alanında fark oluşturuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kimsesizlerin kimsesiyiz, fakir fukaranın, garip gurebanın sesiyiz” sözlerini kaydetti.

POLAT HASTA ZİYARETİNE ÇIKTI

‘Bâştacı’ projesi kapsamında ev ve kişisel bakımları özenle yapılan yaşlı vatandaşlara ulaştırılan hizmetleri yerinde incelemek adına ev ziyaretlerine devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gündüzbey Mahallesi Hıroğlu Caddesi’nde ikamet eden Mehmet Macit ile ailesini ziyaret etti.

Aile sakinleriyle sohbet edip, hediyeler veren Başkan Polat, “Projeye dâhil edilen Mehmet Amcamız diyaliz hastası olduğu için iş yapma imkânı yok. Yaklaşık 20 yıldır tedavisi nedeniyle Malatya’da ikamet eden Mehmet amcanın rahatsızlığından dolayı evin bütün yükü Hafe Teyzeye kalmış durumda. Dualarını bizden esirgemeyen, güzel nasihatlerde bulunup güzel sözlerle bizleri ağırlayan Mehmet amca ve Hafe Teyzeye sağlıklı ve güzel bir hayat temenni ediyorum” diye konuştu.

Diyaliz hastası Mehmet Macit ise daha önceden bu tür hizmetlerin olmadığını söyleyerek, Cumhurbaşkanına ve Devlete teşekkürlerini iletti.

Yeşilyurt Belediyesi’ne sunulan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunan Mehmet Macit, “Diyaliz hastasıyım ve tedavim için kış ayını Malatya’da geçirmek durumundayım, köyde yaşıyoruz ve zorla geçiniyoruz. Tabii durum böyle olunca bazı sıkıntılar hâsıl oldu ve ‘Cenab-ı Allah bir kapıyı kapar, diğerini açar muhakkak, Malatya’da ne yapacağız?’ diye kendi kendime düşündüm. Yeşilyurt Belediyesi ise bizim yardımımıza koştu, Allah onlardan razı olsun. Hasta ve garibanlara devletin imkânlarını ulaştıran Yeşilyurt Belediyesine ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben bu yaşıma kadar daha böyle bir hizmet görmedim. Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize ve Devletimize kurban olurum, sadece bizlere değil vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ