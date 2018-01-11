11 Ocak 2018 Perşembe

Yaşlı hizmetleri için müdürlük kuruldu

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin İdari Teşkilat Şeması kabul edildi. Şemaya, Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü de eklendi.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:13
Yaşlı hizmetleri için müdürlük kuruldu

  Malatya Büyükşehir Belediyesi 2018 yılının ilk Meclis toplantısını dün saat 14.00’te Belediye Meclis salonunda gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın başkanlık ettiği Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 2018 yılının ilk meclis toplantısının hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle de tüm çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

DENETİM KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ YAPILDI
  Gündem maddeleri içerisinde yer alan J Plaka Taşıma Yönetmeliği’nin revize edilmesi kabul edilirken, 2018 yılında görev yapacak olan Denetim Komisyon üyelerinin de seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda; Metin Mandal, Nurettin Karaaslan, Fetahmet Bay, Memet Aslan, İlhami Mengi seçildi. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclis Toplantılarının ise her ayın 2. haftası Çarşamba günleri yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca; Meclis üyelerine ödenecek huzur ücreti ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan personeller ile yeni başlatılan sözleşmeli personellerin ücretleri de belirlendi.

YAŞLI HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
  Yoğun gündem maddelerinin yer aldığı Ocak Ayı Meclis Toplantısında, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak yeni kurulan Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte güncellenen Büyükşehir Belediyesinin İdari Teşkilat Şeması kabul edilirken, gündem maddelerinden bazıları ertelendi, bazıları da ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a borçlanma yetkisinin yetkisi de verilirken,  Ocak Ayı Toplantısının ikinci oturumu, 15 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı

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