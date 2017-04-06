Okul hayatını sürdüren Kerem Demir, boş zamanlarında ise sokakta oynamak yerine bulduğu malzemelerden elektronik eşyalar üretiyor. Kendi oyuncak arabasını da kendisi yapan Kerem, bugüne kadar güneş enerjisiyle çalışan maket araba, motorlu testere, çakmaktan motosiklet ile çeşitli el ve ev aletleri üretti. Kerem’in yaşından büyük işlere imza atması, ilk önce ailesinin, daha sonra da okulundaki öğretmenlerin dikkatini çekti. Kerem Demir, yeteneğini geliştirerek bilim ve teknoloji yarışmalarına katılmak istiyor.



“Yapacağım şeyleri önce kafamda canlandırıyorum”

Aletleri önce kafasında canlandırdığını, daha sonra ise yaptığını ifade eden Kerem, “Ben bir şeyler üretmeyi çok seviyorum. Yapacağım şeyleri önce kafamda canlandırıyorum, daha sonra yapıyorum. Mesela çakmaktan motosiklet, güneş enerjisiyle çalışan araba yaptım. Benim Samsun’da öğretmen olan bir Yusuf ağabeyim var, onu örnek alıyorum. O da bu tür şeyler yapıyor. Kendisini geliştirmeye, araştırmaya, yenilik üretmeye hevesli arkadaşlarım varsa, onlara şunu söylemek istiyorum, mesela internetleri varsa araştırsınlar ve icatlar yapmaya çalışsınlar. Değişik, değişik şeylere baksınlar” dedi.



“Daha iyi koşullarda çalışsın istiyoruz”

Kerem’in bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Karaman ise yaptığı açıklamada, “Kerem her gün enerjisi yüksek bir şekilde, ‘hocam şunu yaptım, bunu buldum’ diye geliyor okula. Biz de Kerem’in bu heyecanı hep devam etsin, hep yeni şeyler üretsin, yeni şeyler yapsın istiyoruz. Bunun için de daha verimli ortamlarda bulunsun, daha iyi koşullarda olsun istiyoruz. Umarım yıllar sonra Kerem’i çok iyi yerlerde görürüz. İnşallah hayallerini gerçekleştirir. Kerem zaten derslerde de çok sosyal ve hareketli her zaman. Yaptığı şeyleri arkadaşlarıyla, bizimle paylaşıyor” ifadelerini kullandı.



“Sürekli yeni bir şeyler üretmiş olarak yanımıza geliyor”

Kerem’in İngilizce öğretmeni Mehmet Karaşahin de öğrencisinin sürekli bir şeyler üreterek karşısına gelmesinden çok memnun olduğunu söyleyerek, “Kerem sürekli yeni bir şeyler üretmiş olarak yanımıza geliyor ve bu durum da bizi çok memnun ediyor. Ben de bazen arkadaşlarıma anlatırım ve bunun devam etmesini isterim. İleride inşallah güzel şeyler başaracağına inanıyoruz. Kendisine güveniyoruz. En son çakmaktan yapmış olduğu motosiklete baktıysanız gerçekten güzel bir çalışma olduğunu göreceksiniz. Çakmaktan böyle bir şey çıkarmak gerçekten sıra dışı geldi bana” diye konuştu.

İHA