24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında dün Malatya Battalgazi Halk Eğitim Salonu’nda kutlama programı düzenledi. Programa Vali Ali Kaban, Garnizon Komutanı Tüm General Asım Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, kurum ve kuruluşların müdürleri, bazı STK'ların temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi, ardından ilk sözü Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı aldı. Hayatın uzun bir yolculuk olduğunu ifade eden Tatlı, öğretmenin hayat bilgisinin bilgesi olduğunu söyledi.

ÖĞRETMEN, SEVGİNİN SOMUTLAŞMIŞ HALİDİR

Öğretmenin zorluklarla mücadelenin adı olduğunu belirten Tatlı, “Öğretmen hayat okuryazarlarının öğreticisidir. Öğretmen zorluklar ile mücadelenin adıdır. Öğretmen sevginin somutlaşmış halidir. Öğretmen Anadolu'nun en ücra köşesinde dalgalanan bayrak, ağlayan çocuğun gözyaşına mendil, gülen çocuğun gülücüğünde kahkahadır. Öğretmen, gökyüzünün öğrencisi, yeryüzünün öğreticisi, eğiticisidir” şeklinde konuştu.

HEPİMİZ GİBİ ÖĞRETMENLERİMİZ DE BİR İNSAN

Öğretmen ve emekli olan öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Valisi Ali Kaban, “Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi de buradan anmak istiyorum. Öğretmenlik vasıtasıyla bu ülkeye hizmet ederken hainlerin pusularıyla şehit düşen bütün öğretmenlerimizi ve bütün şehitlerimizi tekrar anarak hepsini saygıyla anıyorum ve aramızdan ayrılmış öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Öğretmenlerimiz de bir insan, hepimiz gibi; insan olarak yaşadığı sıkıntıları, acıları bizlere yansıtmıyorlardı, bize hep örnek olarak geldiklerini hatırlıyorum. Zaten öğretmenliğin ne olduğu, öğretmenliğin hakikaten iki nokta tanımını yapan konuşmacılar fevkalade bir şekilde ifade ettiler. Niteliklerin ötesinde, ideal insan olma örnekliğini, bir insan olarak çektiği o kadar sıkıntıya rağmen bize yansıtmayan öğretmen, hakikaten insanlığın yeryüzündeki ilk macerasından sanal âlemlere döndüğümüz bir zaman diliminde, o günden bugüne fonksiyonunu hiç kaybetmeyen bir mesleğin adıdır” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMEN BÜTÜN SİSTEMİ BİR SONRAKİNE AKTARAN KİŞİDİR

“Bir anlamda her birimiz tüm öğretmenlerimize bir teşekkür borçluyuz. Çünkü bize ideal insan olmayı, o insanın nasıl olabileceğini yaşayarak, yaşatarak gösterdiler” diyen Vali Kaban, şunları kaydetti:

“Bu anlamda buna karşı düşünceler çıkmadı karşıma. Anarşik düşünceler de çıktı, okulları kapatalım, öğretmenler kaybolun dediler ama hakikatte öğretmenler; bu meslek insanlığın var oluşu ile birlikte ve insanlık var olacaksa devam etmesi gereken bir mesleğin adıdır. Çünkü bütün insanlığın birikimini bütün insanlığın o eliyle büyük çabalarıyla o ürettiği bütün sistemi bir sonrakine aktaran kişidir öğretmen. Kendisi öğrencilerini öğrenirken, insan olarak onları tanırken her gün yeniden yeniye kendini tanımaya fırsatı olan kişinin adıdır öğretmen. Çünkü her seferinde insan olmanın bütün derinliklerini artısıyla eksisiyle bile bilme, bula bilme, keşfede bilme fırsatı olan kişidir. Bu anlamda kendini sürekli geliştirip mükemmele götürecek kişidir. Ben tekrar öğretmenlerimize bu çabalarından dolayı teşekkürü bir borç biliyor, aynı zamanda dönemlerin değişimiyle, zamanların geçişiyle oluşan dönemsel sıkıntılara çok da kafalarını yormamalarını diliyorum. Bu dijital çağın maalesef dikkati çok zor toplayan insanlar olmaya başlamamızın çağı ve bu çağın bir şeyi öğretmedeki zamansal sınırlarını onlara aldırmayıp, bu kutsal göreve devam etmelerini, hiç üzülmemelerini ve bu görevin kıyamete kadar süreceğini ifade etmek istiyorum.”

Vali Kaban, konuşmasının ardından programda emekli öğretmenlere belgeleri takdim etti. Ayrıca göreve ye başlayan öğretmenler vali ve protokolün huzurunda yeminlerini ettiler.





















MUTLU SARIGÜL