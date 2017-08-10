Dörtyol Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ferhat Yahşi, Kübra Nur'un bu yıl 12-B sınıfından başarıyla mezun olduğunu belirterek, “Elim bir kaza sonucu 4. kattan düşerek vefat eden ve organları 6 kişiye can veren öğrencimiz Kübra Nur Coşkun, dün akşam saatlerinde açıklanan LYS sonuçlarına göre Malatya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanmıştır. Merhum öğrencimize tekrar Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

HAYALLERİ SÖNDÜ

Okul müdürü Yahşi, Kübra Nur’un okulda güler yüzlü, aktif ve heyecanlı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Bugün yaşamış olsaydı bilgisayar mühendisi olacaktı. Sürekli gelip derdini anlatan bir öğrencimizdi. Tercih döneminde de okula gelerek okulun rehberlik servisinden ve bizlerle diyalog içerisinde tercihini yapmıştı. Böyle bir üzücü olay yaşanınca bütün hayalleri söndü" şeklinde konuştu.

İHA