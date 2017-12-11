1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Malatya’da gerçekleştirilen etkinlikler de sona erdi. Son olarak AVM’de düzenlenen “Yaşama Yol Ver!” standı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

YOL VERME HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Etkinlikte Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, ‘Yaşama Yol Ver!’ etkinliği kapsamında Malatya park AVM’ de stant açılarak bilgilendirme çalışmaları yapılarak vatandaşlara broşür, araç vantuzu, kalem, silgi, etiket gibi materyaller dağıtıldı. Ayrıca, Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde yol vermeleri hayati önem taşıdığı bildirildi. Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmemesi, zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olmaktadır. 112 acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ‘Yaşama Yol Ver!’ projesi Malatya’da da sürdürülmektedir.

GEREKSİZ MEŞGUL EDİLMEMELİ

Vatandaşlar ise, yapılan etkinlikten oldukça memnun kaldılar. Vatandaşlar Ambulansın gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini ve trafikte ambulansa yol verilmesi gerektiğini de ifade ederek, “Ambulanslar asılsız çağrılarla boş yere meşgul ediliyor. Bu problem hala maalesef çözülemedi. Asılsız çağrı yaptık diyelim, o anda ya kendi yakınımızdan birisinin o ambulansa ihtiyacı olduğu zaman ne yapacağız? Yaptığımızdan pişman olmayacak mıyız? Sadece kendi yakınımız değil, tanımadığımız insanların da ambulansa ihtiyacı olabilir. Trafikte ambulansların geçiş üstünlüğü var. bu üstünlüğe saygı göstermeliyiz” şeklinde konuştular.

MUTLU SARIGÜL