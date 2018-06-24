Yaş kayısı 25 kuruşa mı satılacak?

Meşrubat fabrikaları tarafından yaş kayısı alımlarının başlamasına az bir süre kala Malatya’da hizmet veren ziraat odaları meşrubat fabrikalarına yaş kayısının ucuza satılmasını istemiyor. Meşrubat fabrikalarının yaş kayısının kilosunun 25 kuruştan alacağı söylentileri nedeniyle dün Malatya Ticaret Borsası toplantı salonunda Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Battalgazi Ziraat Odası Mehmet Başar, MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, önemli açıklamalarda bulundular. Açıklamayı ziraat odaları adına MTB Başkanı Ramazan Özcan yaptı.

Malatya’nın en önemli gelir kaynağı olan yaklaşık 40 bin aileyi direkt, 800 bin nüfusu dolaylı ilgilendiren, çiftçinin en kıymetli mahsulü olan kayısının hasat döneminin başladığını hatırlatan Başkan Özcan, bunun Malatya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

ÇOK KOMİK RAKAMLAR

Malatya’daki yaş kayısı rekoltesinin 400 bin ton olduğunu söyleyen Başkan Özcan, “Kamuoyunun bildiği gibi geçtiğimiz günlerde rekolte çalışmaları sonucunda 400 bin ton yaş kayısı rekoltesi açıklandı. Hasadın ilk aşamasında olumsuz iklim koşullarından kaynaklanan üründe oluşan kalite kaybıyla ortaya çıkan sıkmalık kayısı fiyatlarının belirlenen veya belirlenmeye çalışılan alım taban fiyatları bize gelen bilgilere göre çok komik rakamlardır. Malatya çiftçisini mağdur edecek maliyetlerin altında yapılacak bir alım taban fiyatı asla kabul edilemez ve bu çiftçi tarafından da karşılık görmez” diye konuştu.

1 KİLO ÇEKİRDEK FİYATI 3,5 TL

Artık yaş ve kuru kayısının ucuz meyve olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Başkan Özcan, “4 kilogram yaş kayısıda elde edilen 1 kilogram çekirdek fiyatı 3,5 TL olduğunu kimse gözden kaçırmamalı. Acilen meyve suyu fabrikaları yetkililerinin alım fiyatlarını ve fiyat politikalarını çiftçinin üretim maliyetlerini gözden geçirip, buna göre bir alım fiyatı belirlenmesini kamuoyu olarak beklemekteyiz. Dünyada gıda ürünlerinin geldiği nokta ortadadır. Artık kayısı en ucuz kuru ve yaş meyve olmaktan çıkmalıdır” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİYE BU İŞKENCE REVA GÖRÜLEMEZ

Başkan Özcan, “Bizlere ulaşan bilgiye göre sıkmalık kayısı taban fiyatı 25 kuruş olarak düşünülmektedir. Bir işçi günde 150 kilogram kayısı toplar. 150x25=37,50’dir.Yevmiyeler bunun iki katı civarındadır. Bu çiftçiye bu işkence reva görülemez. Asla bu fiyatlar kabul edilemez. Acilen yetkililerin ve Malatya’daki aracı kurumların bununla ilgili sağlıklı bir fiyat politikasıyla çiftçimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi lazımdır. Aksi takdirde çiftçi ürünü sizlere bu fiyatlarda vermek zorunda değildir” dedi.

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