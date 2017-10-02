‘Yas-ı Matem' programında toplumsal barış mesajları verildi
Yeşilyurt Belediyesinin Muharrem Ayı nedeniyle Dilek Mahallesinde tertip ettiği ‘Yas-ı Matem’ programında toplumsal huzur, barış ve dayanışma mesajları verildi.
29 Eylül 2017 Cuma 14:39
Birlik ve barış mesajlarının verildiği iftar sofrasında duaların okunması ile tutulan oruçlar açıldı. Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli tarafından okunan yemek duasından sonra iftar programının açılış konuşmasını yapan Enzekler Dernek Başkanı Zeynel Doğan, “Kardeşlik ve barış rüzgarına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde toplumsal huzur ve kardeşliğimizin kuvvetlenmesi adına bizleri bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerimi sunuyorum. Hiç kimse bizim inancımız, bizim ırkımız, bizim kültürümüz, bizim dinimiz sizinkinden daha üstün deme hakkına sahip olmamalıdır. Burada yaşanan birlik ve beraberliğin başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada yaşanmasını diliyoruz” diye konuştu.
Herkesin daha fazla kucaklaşması gereken bir süreçten geçtiğini ifade eden Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ise “Alevisiyle, Sunnisiyle birbirimizi daha fazla kucaklamamız gereken bir dönemdeyiz. Bizleri iftar sofrasında ağırlayan, birlik ve beraberliğimizin daha fazla güçlenmesine vesile olacak bu güzel ortamı hazırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Muharrem Ayının aynı zamanda yas ayı olduğunu dile getiren CHP İl Başkanı Enver Kiraz’da, binlerce yıl öncesinde yaşanan bu acı olayın matem yasının tutulduğunu belirterek “Ancak bu kin ve nefret duygusuyla değil, sevgi ve hoşgörü, kendi içinde bu yası yaşayan bir anlayışla devam ediyor. Anadolu toprakları, Anadolu erenleri tarafından ekilen sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşlik topraklarıdır” şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Anadolu coğrafyasının bütün zenginlikleriyle ve renkleriyle bir ve beraber olarak bu topraklara İslamiyeti getirdiğini belirterek “Bu topraklara bizleri getirmiştir, bu topraklara Türkleri, Kürtleri, Arapları, Lazları, Çerkezleri, Alevileri, Sunnileri getirmiştir. Mevlana’lar, Hacı Bektaş-ı Veliler, Yunus Emre’ler bu topraklara sevgi ve hoşgörü tohumları ekmiştir. Allah’a şükürler olsun ki bu topraklar bize vatan kılınmıştır. Dört tarafı cennet olan vatan topraklarımız üzerinde operasyonlar, oyunlar, tezgâhlar ve planlar hiçbir zaman bitmedi, bundan sonrada hiç bitmeyecek. Ancak bizler bir ve beraber olursak, Hacı Bektaşı Veli’nin dediği gibi ‘Bir Olursak, İri Olursak, Diri Olursak’, kardeş olursak hiç kimsenin gücü bize yetmeyecektir” diye konuştu.
Düzenlenen iftar programından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar ise, “Muharrem Ayının ve düzenlenen iftar programının birlikteliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize katkıda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.
Programda son olarak söz alan Malatya Valisi Ali Kaban ise, “Sizler sofranızı açtınız bizler geldik, biz soframızı açacağız sizler geleceksiniz böyle devam edip gidecek başka yolumuz yoktur. Siyasi görüşlerimiz, hayata bakış açılarımız, örflerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz elbette ki farklı olacaktır. Birbirimize karşı tahammül ederek, saygı duyarak, birbirimizi severek yaşamak durumundayız” ifadelerini kullandı.
Kerbela zulmünden dolayı İslam topluluklarında yaşanan acı ve hüznün devam ettiğini ifade eden Vali Kaban konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Böylesine kötü bir hadisenin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in değerli torunu, hepimiz tarafından çok sevilen Hz. Ali Efendimizin oğlu Hz. Hüseyin’e yapılan davranış kabul edilebilir bir davranış değildir. İslam toplulukları da zaten bunu kabul etmemişlerdir, olayın zaman içerisinde siyasallaşması, siyasi ifade tarzlarına dönüştürülmesi maalesef ayrılıklara ve aykırılıklara sebep olmuştur. Bunlar kitaplar okundukça, tarihe bakıldıkça çok net olarak görülecektir. Biz Anadolu’ya geldiğimizde o gün ne kadar Hz. Ali sevgisiyle, Hz. Hüseyin muhabbetiyle doluysak her zaman öyle yaşamaya devam ettik. Bunun kanıtı ise; hâla bir arada olmamızdır. Bunu bir şekilde kullanmak isteyen, bunun üzerinden bizi paramparça etmek isteyenler hep vardı, bundan sonrada olacaktır. Ancak hep birlikte bunlara prim vermediğimiz için kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olabiliyoruz. Geçmişte yaşanan hadiseler asla değiştirilemez, hepimize düşen görev; kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz” dedi.
Engüzekliler Cem Evinde düzenlenen programa, Vali Ali Kaban, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, Enzekler Dernek Başkanı Zeynel Doğan, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.
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