Fotoğraf sergisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, fotoğraf severlerin yanı sıra eski komşuluklarına özlem duyanlar büyük bir ilgi gösterdiler. Proje kapsamında ülke genelinde 644 kişinin 2130 fotoğraf ile katıldığı yarışmaya komşuluğu en iyi anlatan 35 fotoğraflardan birinciye, 3 bin TL, ikinciye, 2 bin TL, üçüncüye bin TL; Büyükşehir Belediyesi özel ödülüne 500 TL, Malatya Büyükşehir Kent Konseyi özel ödülüne 500 TL, geriye kalan 30 fotoğrafa da 250 TL sergileme ödülü verildi.

ÜLKE GENELİNDE KATILIM

Sergi açılışını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Malatya Büyükşehir Kent Konseyi tarafından başlatılan komşuluk kültürü temasının çok önemli olduğunu, bu çalışmanın yıl içeresinde gündemde tutulması için yapılan etkinliklerin arasında fotoğraf yarışmasında ülke genelindeki katılımın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Malatya Büyükşehir Kent Konseyi’nin Malatyalılar adına, çocuklarımız adına geleceğimiz adına ışık tutacak birçok projeye imza attığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, özellikle fotoğraf yarışması değerlendirme kurulu, Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş ve yarışmaya katılan herkesi tebrik ettiğini söyledi.

Programın ev sahipliğini yapan, Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş komşuluk kültürünü geliştirmek ve komşuluk kültürünün yereldeki değerini yükseltmek adına başlattıkları Komşuluk Kültürü projesini yıl içerisinde yaptıkları resim, şiir, kompozisyon ve farklı pek çok etkinlikle gündeme taşımaya gayret ettiklerini belirterek, bu çalışmada kendilerine büyük destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiklerini söyledi.

DOĞRU BİR YAKLAŞIM

Değerlendirme jürisi adına söz alan Doç. Dr. Ömer Gemici ise gerek soyut bir alan olması gerekse de yaşam biçimi içerisinde çok önemli bir yere tekabül eden komşuluk kültürünün fotoğraf bazın da ele alınmasının komşuluk kültürünün yaşatılması açısından doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, böylesine önemli bir konuda jüri üyesi olarak bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Değerlendirme Kurulunda yer alan, Doç. Dr. Ömer Gemici, Doç. Dr. Ömer Şahin, Doç. Dr. Fatih Özdemir, Ramiz Akar, İnan Orhan’a katkılarında dolayı plaket takdim etti ve kabinde “ Komşuluk Kültürü” adlı ulusal fotoğraf yarışmasının sergisini açtı.

HABER MERKEZİ