17 Ocak 2017 Salı

Yarışma başvuruları başladı

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak ve basında kaliteyi yükseltmek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen “Yerel Medya Özendirme Yarışması”na başvurular dün başladı. Yarışmaya, Malatya yerel medya mensupları da başvuruda bulunabilecek.

17 Ocak 2017 Salı 13:34
Yarışma başvuruları başladı

 Bu yıl, 15 Temmuz demokrasi şehidi gazeteci Mustafa Cambaz anısına düzenlenen 30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması’na başvurular, 16-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yarışmanın internet sitesi http “://ymo.byegm.gov.tr/YMO” üzerinden yapılacak.

PARA ÖDÜLLERİ VERİLECEK
  Yarışmada, yerel haber, köşe yazısı, mizanpaj, araştırma, röportaj, haber fotoğrafı, televizyon haberi, radyo haber programı, yerel internet haber sitesi ve yerel internet haberi alanlarında ilk 3’e giren çalışmalar ve 15 Temmuz’u en iyi anlatan fotoğraf dalında Mustafa Cambaz özel ödülü ile toplam 31 ödül verilecek. Jüri tarafından kendi kategorisinde birinciliğe layık görülen eser 3 bin, ikinci 2 bin, üçüncü ise bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Mustafa Cambaz özel ödülü de birincilikle eş değer olacak.

YEREL MEDYA PROFESYONELLERİ KATILABİLECEK
  Yarışmaya Türkiye içinden tüm yerel medya profesyonelleri katılabilecek; ancak yaygın medyanın yerel ofislerinde çalışanlar kapsam dışında olacak. Malatya’dan da yerel medya mensuplarınca yarışmaya başvuruda bulunulabilinecek. Her adayın en fazla iki eserle katılabileceği yarışmaya başvurular “http ://ymo.byegm.gov.tr/YMO” adresinden yapılabilecek.

Sonuçlar Mart ayında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanacak.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya BusabahMALATYA GÜNCEL HABERLERHaber MalatyaMalatyaMalatya Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya