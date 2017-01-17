Bu yıl, 15 Temmuz demokrasi şehidi gazeteci Mustafa Cambaz anısına düzenlenen 30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması’na başvurular, 16-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yarışmanın internet sitesi http “://ymo.byegm.gov.tr/YMO” üzerinden yapılacak.

PARA ÖDÜLLERİ VERİLECEK

Yarışmada, yerel haber, köşe yazısı, mizanpaj, araştırma, röportaj, haber fotoğrafı, televizyon haberi, radyo haber programı, yerel internet haber sitesi ve yerel internet haberi alanlarında ilk 3’e giren çalışmalar ve 15 Temmuz’u en iyi anlatan fotoğraf dalında Mustafa Cambaz özel ödülü ile toplam 31 ödül verilecek. Jüri tarafından kendi kategorisinde birinciliğe layık görülen eser 3 bin, ikinci 2 bin, üçüncü ise bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Mustafa Cambaz özel ödülü de birincilikle eş değer olacak.

YEREL MEDYA PROFESYONELLERİ KATILABİLECEK

Yarışmaya Türkiye içinden tüm yerel medya profesyonelleri katılabilecek; ancak yaygın medyanın yerel ofislerinde çalışanlar kapsam dışında olacak. Malatya’dan da yerel medya mensuplarınca yarışmaya başvuruda bulunulabilinecek. Her adayın en fazla iki eserle katılabileceği yarışmaya başvurular “http ://ymo.byegm.gov.tr/YMO” adresinden yapılabilecek.

Sonuçlar Mart ayında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanacak.

HABER MERKEZİ