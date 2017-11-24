24 Kasım 2017 Cuma

Yarınları omuzlayacak umutlarımızı yetiştirirler

MHP İl Başkanı Bülent Avşar da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı. Avşar, mesajında, “Öğretmenler; bilgi, birikim ve tecrübeleri ile yarınları omuzlayacak umutlarımızı yetiştirirler” dedi.

24 Kasım 2017 Cuma 11:15
Yarınları omuzlayacak umutlarımızı yetiştirirler

  Avşar, mesajının devamında, “Milletçe elde ettiğimiz başarılarda, kat ettiğimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize aittir. Ülkemizin milli hedeflerine ulaşmasında milletimize rehber olan öğretmenlerimiz, saçtıkları ışık ile gençliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceklerdir. Öğretmenler; bilgi, birikim ve tecrübeleri ile yarınları omuzlayacak umutlarımızı yetiştirirler. Bu duygu ve düşünceler ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor ve tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMHP İl Başkanı Bülent Avşar

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