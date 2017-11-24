Avşar, mesajının devamında, “Milletçe elde ettiğimiz başarılarda, kat ettiğimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize aittir. Ülkemizin milli hedeflerine ulaşmasında milletimize rehber olan öğretmenlerimiz, saçtıkları ışık ile gençliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceklerdir. Öğretmenler; bilgi, birikim ve tecrübeleri ile yarınları omuzlayacak umutlarımızı yetiştirirler. Bu duygu ve düşünceler ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor ve tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.
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