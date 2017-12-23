Başkan Gürkan, “Yarının sahibi Allah’tır. Biz yarının hesabını yapmadık. Görevini yaparsın, yarının sahibi Allah’tır dersin. Yaptığınız hizmetlerde geleceğe güzel bir miras bırakmanız gerekir. Onun sorumluluğunu da taşımamız lazım. Bizim güzel bir miras bırakarak gitmemiz lazım. Biz sadece günü kurtarma çabası içinde olamayız. Gelecek insanın da rahat bir ortamda çalışmasını istiyoruz. İmkanları geniş belediye konsepti içinde onlara yer bırakmak gerekir ve biz bunun gayreti içindeyiz. Biz belediye başkanlığını şöyle tarif ediyoruz: Bin yılların gerisinin, yüz yılların ilerisinin belediye başkanı olmak. Esas vizyonun bu olması gerekir. Biz onu yapabilmiş miyiz? Surları, Arslantepe’yi ayağa kaldırarak, camileri, kümbetleri bunların yanı sıra Yeşil Kuşak, Çınar Park, hizmet binaları gibi hizmetler yaparak da yüzyılların belediye başkanı olabilir misiniz? Biz bu vizyonda çalışıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncemiz yok. Zamanın içerisinde, kaderin tayin edeceği yere gideriz. Bu da milletin teveccühüdür” ifadelerinde bulundu.

TÜRKAN YILDIZ