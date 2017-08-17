Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 2016 yılı kış mevsimi ve 2017 yılı bahar aylarında yeterli yağış alınamaması nedeniyle kuraklık yaşanmaktadır” denilerek şunlar kaydedildi:

SULAMA SUYU DEPOLANAMADI

“İlimizdeki tarım arazilerinin en önemli su kaynağı olan Çat Barajı’nda yeterli sulama suyu depolanmamıştır. Barajın maksimum su kotu olan 1414.00 m’deki göl hacmi 344,7 milyonmetre küp, minimum su kotu olan 1391,67 m deki göl hacmi 60,6 milyonmetre küp olup, Barajın aktif hacmi ise 284 milyonmetre küp iken 2017 yılı içerisinde bu güne kadar Çat Barajı’nda depolanabilen toplam sulama suyu 22,2 milyonmetre küp, yani barajın doluluk oranı yüzde 8’dir.

SULAMA ALANLARI

Mevcut Derme, Çerkez Yazısı ve Derme ilave sulamalarının toplam sulama alanı 161,400 dekardır.

2017 yılında genel sulumu planlamasına göre sadece meyve bahçeleri için 62 bin 504 dekarlık alanın sulanması gerekmekte olup bu alanın sulumu suyu ihtiyacı 49 bin 930 milyon metreküptür.

KONUNUN ACİLİYETİ İLE….

Konunun aciliyetine binaen, meyve ağaçlarının sulanması için gerekli önlemlerin alınması hususunda DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüzce 5 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Çat Barajı’nda iş makineleri ile çalışma başlatılarak göl içerisine sedde yapımına başlanılmış, 250 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde sed 14 Ağustos 2017 tarihinde tamamlanmıştır.

YARIN SUYA KAVUŞULACAK

Barajın minimum kot seviyesinin altında sulama suyu alınması ile ilgili olarak 10 adet dalgıç pompa ile suyun terfi edilmesi için borular temin edilmiş ve gerekli enerji hattı çekilmekte olup teknik bir sıkıntı olmadığı takdirde 18 Ağustos 2017 tarihinden itibaren barajdan pompajla 7-10 milyon metre küp suyun alınarak sulama kanallarına verilmesi gerçekleştirilecektir.”

HABER MERKEZİ