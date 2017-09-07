Günümüzde Türkiye genelinde taksi kullanımı özellikle son zamanlarda arttı. Aynı artış Malatya’da da söz konusu oldu. Bu artışla birlikte taksi duraklarının da çoğalması normal bir hal aldı. Taksicilik yapan şoförlerin de artması ile beraber yeni sorunlar baş gösterdi. Malatya’da ki taksiciler de çalıştıkları durakta sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar.

TRAFİK BÜYÜK SORUN

Malatya Tabakhane Mahallesi’nde taksicilik yapan şoförler çalıştıkları durakta olan sorunlarını BUSABAH’a anlattı. Taksi şoförlerinden Ali Özbay, “Durağın trafik sıkıntısı çok fazla. Bizi strese sokuyor. Burada durak var. Kocaman isim yazılı ama yine de gelip durağın önüne park ediyorlar. Bölme koyduk yine de anlamıyorlar. Doğru düzgün durağımıza girip çıkamıyoruz” diye konuştu.

Yine taksi durağındaki sıkıntılarını dile getiren bir başka taksi şoförü Recep Demirtaş da, trafik sorununu dile getirirken, “Adamlar geliyor durağa park ediyorlar. Zabıta yok, polis yok. Anlayacağınız ilgilenen hiç kimse yok” ifadelerini kullandı. Taksiciler için zam yapılmadığını da belirten Demirtaş, zam istediklerini söyledi.

KAZANDIĞIMIZI ANLAMIYORUZ

Malatya’da ki bir başka taksi durağında da hemen hemen aynı şikayetler dile getirildi. Taksi şoförü Özkan Özbay, “Trafik sıkıntılı. Yarım saatte durağımızdan çıkamıyoruz. Burası tek şerit değil, sıkıntı oluyor. Yol yüzünden sürekli dur kalk yapıyoruz. Kazandığımız bütün para da bu şekilde gidiyor. Hiçbir şey anlamıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca park yerlerinin olmadığını da belirten Özbay, kulübelerinin; yani taksi ile müşteri götürüp getirdikten sonra durağa geldiklerinde bekleyecekleri bir yer olmadıklarını da söyledi.



SELAHATTİN BAYRAK