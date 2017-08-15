Dilek Sulama Kanalı’nın görüntüsü içler acısı bir halde. Kanalın bu hali birçok defa basın kanalıyla yetkililere duyurulsa da adeta kulak tıkanan bu probleme bir türlü çözüm bulunamıyor. Yapılışı neredeyse yarım asrı bulan, neredeyse hiç tadilat yapılmayan kanal hakkında konuşan Dilek Mahallesi Muhtarı Osman Karaavcı, BUSABAH gazetesine konuşarak kanalın bakımsızlığı ve yetkililerin ilgisizliğinden şikâyetçi oldu.

Dilek Mahallesi’nin ortasından geçen sulama kanalının Battalgazi Sulama Birliği’ne devredildiğini dile getiren Muhtar Karaavcı, sulama birliğinin de kanalın bakımını yıllardan bu yana yapamadığını ileri sürdü.

SULAMA BİRLİĞİ GÖREVİNİ YAPMIYOR

Ankara’ya gittiğini ve sorunları ilgili bakan ve milletvekilleriyle görüştüğünü belirten Muhtar Karaavcı, “Sulama Birliği görevini yapamıyor. Ne düşünüyorlar bilmiyorum. 10-15 gün önce Ankara’ya gittim. Bir hafta oradaki yetkililerle görüştüm. Bakanımızla, milletvekillerimizle görüştüm. Bakanımız sağ olsun Devlet Su İşleri Müdürüne telefon etti. Böyle bir durum olduğunu, çözüm bulunmasını söyledi. Ankara’dan geldikten sonra Devlet Su İşleri Müdürünün yanına gittim. Müdüre durumu anlattım. Müdürden de Allah razı olsun. Gerekeni yaptı. Beni mühendisin yanına gönderdi ve ben de mühendise durumu olduğu gibi anlattım. ‘Battalgazi Sulama Birliği sulama yapamıyor, içme suyu kanalı yok. Ne olacak? Ne yapmamız lazım?’ şeklinde belirttim. Ayrıca Samanköy, Kendirli mahallelerinin suyu o taraftan geliyor. Suyu da Dilek’e bırakmıyorlar. Mühendis de ilgilenmedi. Tekrar Müdürün yanına gittim. Müdür üzüldü ve halkımızın mağdur olduğunu bildiğini bunun için bir çözüm yolu arayacaklarını ve çalışacaklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZ MAĞDUR”

Vatandaşın mağdur olduğunu savunan Muhtar Karaavcı, “Battalgazi Sulama Birliği’nin derdi yok gibi. 2-3 avukat tutmuşlar, milleti haraca bağlamışlar, hizmetten, görevden haberleri yok. Bu hizmet yapılacak. Bu benim görevim diye düşünmüyorlar. Sadece para peşindeler. Parayı düşünüyorlar. Milletimize yazık-günah. Geçen gün Başkana, ‘Başkanım seni kullanıyorlar, görevini yapamıyorsan söyle, millet perişan’ dedim. Benim derdim milletin mağduriyetidir. Ya da bu kanlı kaldırsınlar. Çünkü ne kadar su bırakılırsa bırakılsın bu kanaldan su gelmez. Bu kanaldan hizmet olmaz. Kanal bozuk, kırık, koku yapıyor. Etrafı şehir oldu. Vatandaş oturamıyor. Yani bu kanaldan bir an önce suyu kessinler. Ben Büyük Şehir Belediye Başkanına, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanından rica ediyorum. Bununla ilgilensinler, çünkü milletimiz mağdur” diye konuştu.



























MUTLU SARIGÜL