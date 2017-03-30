Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşiltepe’de Hizmet Grupları Sitesi’nde esnaflarla bir araya geldi. Verilen kahvaltılı programına Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Mustafa Toprak, AK Parti Malatya milletvekilleri Nurettin Yaşar, Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, belediye başkan yardımcıları, bazı STK temsilcileri ve esnaflar katıldı.

Programda ilk olarak kahvaltıyı tertip eden Yeşilyurt Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar yaptı. Çınar, referandum çalışmalarında gösterdiği yoğun çalışma temposundan dolayı Bakan Bülent Tüfenkci’ye teşekkür ettiğini söyledi.

POLAT: ARTIK SÖZ MİLLETİN

Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, 16 Nisan’ın çok önemli bir gün olduğunu hatırlattı. 16 Nisan referandumunun normal bir seçim olmadığını dile getiren Başkan Polat, “Aslında önümüzdeki asırları ilgilendiren, Türkiye’nin gelecek dönemini ilgilendiren bir dönüm noktası. Parlamenter sistemle Türkiye varabildiği yere kadar vardı, artık patinaj yapmaya başladı. Bundan ilerisi sistemin değiştirilerek çok daha hızlı karar verebilmek. İkilemin olmadığı, karışıklığın olmadığı, çift başlılığın olmadığı bir siteme ihtiyacımız çok zaruriydi. Milletvekillerimiz bunu Meclisten geçirdi. Artık söz milletin” diye konuştu.

Yoğun bir program içerisinde olduklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Referandum süreci öncesinde Sayın Bakanımla, milletvekillerimizle, teşkilatımızla referandumun önemini, mevcut sitemin aksaklıkları ve yeni sistemi anlatmak, bilgilendirmek adına yoğun bir program içerisindeyiz. Bakanımız son aylarda kendi zamanını Malatya’ya ayırarak bu çalışmanın içerisindeler” dedi.

BAKAN TÜFENKCİ: ESKİ SİSTEMİN KAYMAĞINI YİYENLER

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Türkiye’nin çok önemli bir sürece girdiğini belirtti. “Bu süreçte ‘eski sistem devam etsin’ diyenler, ‘hayır’ diyorlar” diyen Bakan Tüfenkci, “Yeni bir Türkiye olsun, yeni bir sistem kurulsun, esnaflarımız büyüsün, tüccarımız büyüsün, sanayicimiz büyüsün, ihracatçımız büyüsün, Türkiye büyüsün’ diyenler de ‘evet’ diyorlar. Eski sistemin kaymağını yiyenler, eski sistemin sıkıntılarından kendilerine rant edinenler, eski sistemin boşluklarından Türkiye’ye provoke, manipüle edenler, ekonomiyi manipüle edenler, ‘Türkiye eski sistemde devam etsin’ diyor. ‘Türkiye koalisyonlara mahkum olmasın, Türkiye provokasyonlara gelmesin, ekonomisi şu veya bu şekilde manipüle edilmesin, Türkiye büyüsün’ diyenler, ‘evet’ diyor. Şimdiki sistemde’ gençlerimizin kapı kapı dolaşarak, iş araması devam etsin’ diyenler, ‘eski sistem devam etsin’ diyor. Ama ‘bürokratik vesayet ortadan kalksın, istihdam artsın, işverenlerimiz daha iyi ortamlarda yatırım yapabilsin’ diyenler de, ‘evet’ diyor” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM

Yargının adil ve tarafsız olması gerektiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Türkiye’de yargı bağımsız. Biz diyoruz ki, bu anayasa değişikliğiyle beraber bağımsız yargı bir de tarafsız olsun. Biz istiyoruz ki kimse üzerine vazife olmayan işlerle meşgul olmasın. Biz istiyoruz ki bu coğrafyada Türkiye güçlü olsun. Etrafımızı görüyorsunuz. Biz istiyoruz ki Türkiye geleceğe emin adımlarla gitsin. Gençlerimize iş, aş bulalım, işimizi, aşımızı büyütelim ve insanımızın yaşam standartlarını yükseltelim. Bunun için de hızlı bir yönetime, etkin bir yönetime, sürdürülebilir bir yönetime ihtiyacımız var” diye konuştu.

NİÇİN ÜRETİMİMİZ BU AŞAMADA?

Bakan Tüfenkci, “Bu, geleceğimiz için gerçekten önemli. Ama bir bakıyorsunuz, ‘hayır’ diyenler de geleceğimiz için ‘hayır’ diyorlar. Bu sistem çok iyiydi, güzeldi de niçin bu kadar işsiz gencimiz var? Niçin üretimimiz bu aşamada? Niçin milli gelirimiz 11 bin dolarlarda? Oysa Allah’a hamdolsun 15 yıldır sizlerin güveniyle siyasi istikrarı yakalamış bir Türkiye var. Biz iktidara geldiğimizde ihracatımız 33 milyardan 145 milyara yükseldi. Ama bu Türkiye’ye yeter mi, yetmez. Türkiye’de her yıl bir milyon genç işgücü piyasasına geliyor. Biz, bu gençlerimize iş bulmak zorundayız. Yeni yeni fabrikalar, üretim sahaları kurmak zorundayız. Dolayısıyla da daha fazla büyümemiz, çalışmamız lazım. Birbirimizle uğraşmamalıyız. Türkiye’nin enerjisini birbirleriyle uğraşarak harcamaması lazım. Bu sistemden kaynaklanan bu tip arızalar, Allah’ın izni, milletimizin de kararıyla 16 Nisan’da Türkiye bertaraf edecek” şeklinde konuştu.

YARGI DARBESİ

Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyenlerin olduğunu söyleyen Bakan Bülent Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen terör örgütleri ‘hayır’ diyorlar. PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C’si ‘hayır’ diyor. Biz koalisyonlarda şu ya da bu şekilde adamlarımızı sokarız, bu sitemi manipüle ederiz diye düşünüyorlar. Ama Almanya, Hollanda, İsveç neden böyle düşünüyor? Onu da siz takdir edin. Gerçekten bu bölgede Türkiye’nin güçlenmesini istemiyorlar. Türkiye’nin bölgenin lideri olmaması noktasında, ekonomik olarak Türkiye’nin bölgeyle ticaret yapamaması için var gücüyle çalışanlar var. 17-25 yargı darbesi ile esasında bir başka nokta vardı. Halk Bankası operasyonu vardı. Halk Bankasına niye operasyon yapılmıştı o günlerde? İran bahane edilerek, Türkiye’nin istikrarına, Türkiye’nin gücüne, Türkiye’nin ticaretine bir operasyon yapıldı. İşte bugünlerde Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısını Amerika’ya gittiğinde tutukladılar. Elbette ki adalet tecelli edecek. Ama bu şunu hatırlatıyor; 17-25 Aralık’ları unutmamız lazım. 17-25 Aralık operasyonları bir yargı darbesiydi. Gerçekten bir yargı darbesiydi. O gün Allah’a hamdolsun, Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ile biz o darbe girişimini de, ekonomi üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini de, yargı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan yargı darbesini de önlemiş olduk. İşte onun için biz yeni bir sisteme geçmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile inşallah Türkiye bir daha bu provokasyonları yaşamayacak.”

















MUTLU SARIGÜL