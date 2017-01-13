Yardımeli Derneği Malatya Şubesi, Haleplilere yardım toplamak için Emekliler Parkı’nda yardım çadırı kurdu. Yardım çadırı hakkında bilgi veren Yardımeli Derneği Malatya Şube Başkanı Nihat Karadeniz, hangi coğrafyada dünyanın neresinde olursa olsun; dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin başlattıkları yardım seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

YARDIMSEVERLER BEKLENİYOR

Karadeniz, "Yapmış olduğunu bütün bu iyilikler neticesinde onların dünyasını mamur ederken, onlarda sizin ahiretinize yardım ediyor. Yurtlarından çıkartılan, özgürlükleri ihlal edilen, öldürülen Halep ve çevresindeki mazlumlar ayrıca kendi şehrimizde yaşayan mazlumların ve muhacirlerin sıkıntılarını giderebilmek için Yardım Eli Derneği olarak kurduğumuz bu çadırda, Malatyalı kardeşlerimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA