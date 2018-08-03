YAPTIRIM TEPKİSİ

Amerika Birleşik Devletleri, ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasında payları bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yaptırım kararı aldı. Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu, ABD’de Küresel Magnitsky Yasası olarak anılan yasa kapsamında hakkında yaptırım kararı çıkartılan ilk Türk yetkililer oldu. Karara göre Gül ve Soylu’nun ABD’deki mal varlıklarına el konulması öngörülüyor. Bu kararla, ABD vatandaşlarının Gül ve Soylu ile ticaret yapması da yasaklanmış oldu.

YAPILAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu yetkililer, ciddi insan hakları ihlallerinde sorumluluğu bulunan Türk hükümetine bağlı kurumlarda lider konumda görev yapıyor. Türkiye’nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mensupları ciddi insan hakları ihlallerine müdahil olan bir yapının liderleri olarak 13818 sayılı başkanlık kararnamesi uyarınca yaptırım listesine eklenmiştir.”

“BİR MALIMIZ VAR: FETÖ”

Öte yandan bu karara ilişkin bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Amerika’da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız, Alacağız!” dedi.

“GAZİANTEP'TE KÜÇÜK BİR ZEYTİNLİK ALIRIM”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise “Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım” ifadelerinde bulundu.

“ABD YAPTIRIM UYGULAYACAKMIŞ!”

Diğer taraftan Malatyalı vekiller de bazı açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “ABD, bakanlarımıza yaptırım uygulayacakmış. Unuttukları bir şey var: Bu vatan yokluklar içinde tüm dünyaya göğüs geren yüreklerin yurdudur. Türkiye, tek millet yek vücut olarak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ün yanındadır” sözlerini kaydetti.

“FETÖ’YÜ VERMEMEK İÇİN”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, konuya ilişkin olarak, “ABD İki değerli bakanımıza yaptırım kararı almış... Ayıbını örtmek için... Demek ki FETÖ’yü vermemek için atağa kalkmış” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da söz konusu yaptırımla ilgili konuştu. Çakır, “ABD'nin hadsiz kararı asla kabul edilemez. Türkiye'yi eski Türkiye zannedenler yanılıyorlar. Türkiye tam bağımsızlık yolunda kararlı adımlarla ilerleyen ve önceliği milli menfaatleri olan bir güzergahtadır ve asla bu yoldan döndürülemez. Yiğit Türk halkı tüm kesimleriyle birlikte hem devletimizin hem de Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun yanındadır” dedi.

“MİLLETİMİZ OYUNLARI TARİHE GÖMMEYİ BİLMİŞTİR”

Ayrıca AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da bahsi geçen konu hakkında, “Milletimiz her dönemde, bu ülke üzerinde oynanmaya çalışılan oyunları tarihe gömmeyi bilmiştir. Türk halkı tüm kesimleriyle birlikte hem Devletimizin hem de Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun yanındadır” diye konuştu. busabahmalatya.com