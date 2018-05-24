Yapılar yıkıldı, yollar tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmaları inceledi. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas ile bazı şube müdürleri katıldı.

Köprüağzı Caddesi’nin girişinde bulunan yapının yıkılmasıyla trafiğin rahatlayacağını belirten Muhtar Ayas, “Başkanımız gelir gelmez yoğun bir tempo içinde çalışmaya başladı. Saha çalışmalarına ayrı bir önem veriyor. Diğer bütün bürokratlara örnek olmasını diliyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

SON 4 YILDA ÇEŞİTLİ NEDENLERLE 277 YAPININ YIKIMI YAPILDI

Son 4 yılda çeşitli nedenlerle 277 yapının yıkımının yapıldığını vurgulayan Başkan Polat, “Yol başta olmak üzere, park, yeşil alan gibi birçok konuda hizmetler üretmek adına yıkılan yapılara 5 milyon TL’nin üzerinde para harcandı. Yolların niteliği o şehirdeki yaşam kalitesini gösterir. Bizler de yolların kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Öte yandan Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ilçemizin sınırlarında bulunan Kenan Işık Caddemizi de sıcak asfalt ile kaplayarak bölgemizin en önemli sorunlarından bir tanesini çözdü. Bu vesile ile değerli hemşerimiz, sanatçımız Kenan Işık’a da Rabbimden acil şifalar diliyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.