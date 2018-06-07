Yapılandırma imkanı ile borçlara son

Hükümet devlete borcu olan milyonlarca vatandaşa barış elini uzatırken, yapılandırma için Maliye’ye 2 haftada yaklaşık 400 bin başvuru geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Ağbal, alacak asıllarına yıllık yüzde 16.80 olarak uygulanan gecikme zamlarının yerine, yıllık yüzde 3-4 oranında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi`nin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını kullanarak faiz hesapladıklarını, böylece borçların dörtte biri seviyelerine düştüğünü ifade etti.

YÜZDE 25 İNDİRİM

Ağbal, yapılandırılan alacaklar ilk taksit ödeme süresi içinde peşin yatırılırsa Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslında ise yüzde 25 indirim yapılacağını bildirdi. Kanunda bir ilk yaptıklarını da aktaran Ağbal, borçların ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, idari para cezalarının aslında ise yüzde 12.5 indirim yapılacağını ifade etti. Özellikle Peşin ödeme seçeneğinde faizin neredeyse sıfıra kadar düştüğüne işaret eden Ağbal, "Trafik cezalarında cezanın aslında da indirim var. Örneğin; 3 yıl önceden 500 lira ceza var diyelim. 18 Mayıs`a kadar bu cezaya 950 lira da faiz geliyor. Toplamda bin 450 lira ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmada peşin ödemeyi seçerse, ana para 375 liraya, faizi de 7 liraya düşüyor. İlk 2 taksit süresinde ödemesi halinde borcu 472 liraya, 18 taksitte ise 655 liraya düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURUP PEŞİN ÖDEMEYİ SEÇERSE...

2014’ün Ocak ayında bin lira MTV borcu olan bir kişinin, 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla gecikme zamlarıyla birlikte borcu bin 723 liraya çıkıyor. Bu vatandaş, yapılandırmaya başvurup peşin ödemeyi seçerse, bin 723 lira yerine bin 22 lira ödeyecek. Yani borcu bir anda 701 lira düşecek. Neredeyse sadece ana parayı ödeyerek borcundan kurtulacak. İlk 2 taksit süresinde öderse bin 113 lira, 18 taksitte ödemeyi seçerse de bin 410 lira ödeyerek, normalde bin 723 lira olan borcundan kurtulacak.