Malatya Gar sahasındaki mevcut yaya altgeçidi çalışmaları devam ediyor. İhale tarihinin 25 Ağustos 2016 olan ve 29 Ağustos 2017 yılında da tamamlanması beklenen altgeçidin ihale bedeli ise yaklaşık 2,5 milyon civarında. Altgeçit tamamlandığında Yeşiltepe’den Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidiş ve gelişin rahat olacağını düşünen bazı vatandaşlar ise, altgeçidin zamanında tamamlanmasını istediler.

Altgeçidin yapılmasının çok güzel olduğunu ifade eden Kemal Yıldırım isimli vatandaş, bazı vatandaşların otobüse binmeden doğrudan hastaneye gitmek istediklerini söyledi.

OTOBÜSE PARA VERMEK İSTEMİYORUM

Altgeçidin yapılmasını tasvip ettiğini ifade eden Yıldırım, “Hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar bu yüzden ya üstgeçidin ya altgeçidin yapılmasını veya demiryolunun tamamen kaldırılmasını istiyorlardı. Yeşiltepe’nin gelişmesi için demiryolunun kaldırılması gerektiğini düşünüyorlardı. Ama benim için hastaneye gitmek daha önemli. Bu nasıl olursa olsun. Çünkü hastane yakın ve ben otobüse boşu boşuna para vermek istemiyorum. Bu yüzden altgeçidin yapılmasını tasvip ediyorum ve hemen bitirilerek teslim edilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

KADINLAR İÇİN GÜVENİLİR OLACAK MI?

Yapılmış hizmetin kötü olmayacağını dile getiren ve yine de altgeçitle ilgili korkusunu gizleyemeyen Mukadder Çelik isimli vatandaş ise, “Altgeçidin yapılması güzel ama biz kadınlar için güvenilir olacak mı? Altgeçit Yeşiltepe’den başlayacak, hastaneye kadar devam edecek. Bir kadın tek başına gidebilir mi? ben tek endişem bu. Yoksa hizmetin kötüsü olmaz. Yeri gelecek tek başımıza hastaneye gitmek zorunda kalacağız. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmak istemiyoruz. Umarım güvenlik görevlileri olur. Güvenlik kamerası olur ama bu bizim can güvenliğimizi ne kadar kurtarabilir. Bence güvenlik görevlileri olmalı ki, bir kadında upuzun altgeçitten rahatlıkla geçebilsin” diye konuştu.

YETER Kİ, HİZMET OLSUN

Yapılan hizmeti eleştirmenin yanlış olacağını düşündüğünü kaydeden Hacı Özdemir, “Otobüs tarifesi bir kişi 2 TL. Hastane kapımızın önünde sayılır. 10 dakikalık yolu 2 TL’ye gitmek zaten yakışık almaz. Bu yüzden ben altgeçidin yapılmasını olumlu olarak görüyorum. Ancak demiryolunun tamamen kaldırılması taraftarıyım da. Çünkü artık demiryolunun bu görüntüsü buraya yakışmıyor. Yeşiltepe’nin gelişmesi, merkezle kaynaşması gerekiyor. Ancak yapılan hizmeti olumsuz görmek de yanlış olur. Bizler yapılan her yeniliğe açığız. Yeter ki, hizmet olsun” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL