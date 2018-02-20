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YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı (Ocak-Aralık) yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2017 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 1,7 oranında azalırken, yüzölçümü yüzde 6,6, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 8,9 oranında arttı.

YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı (Ocak-Aralık) yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2017 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 1,7 oranında azalırken, yüzölçümü yüzde 6,6, değeri yüzde 28,2, daire sayısı yüzde 8,9 oranında arttı.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 13:08
YAPI İZİN İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2017 yılı Ocak-Aralık ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 161,1 milyon metrekare iken; bunun 94,2 milyon metrekaresi konut, 35,7 milyon metrekaresi konut dışı ve 31,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre, 121,3 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 8,4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 138,9 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 18 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 4,2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 820 bin 526 dairenin 756 bin 207’si özel sektör, 45 bin 633’ü devlet sektörü ve 18 bin 686’sı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İHA

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