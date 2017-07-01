01 Temmuz 2017 Cumartesi

Yanımızda hiçbir terörist yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Adalet Yürüyüşü ile ilgili tepkisine karşılık verdi. Milletvekili Ağbaba, “Yanımızda hiçbir terörist yok. Olmadı, olamaz. Biz teröristlerin suikastından son anda kurtulan bir liderin önderliğinde hak, hukuk, adalet için yürüyoruz” dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 10:57
Yanımızda hiçbir terörist yok

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin  “Yol yapıyoruz, 'teröristler yürüsün' diye değil” şeklindeki açıklamasına karşılık veren t CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamayla Bakan Tüfenkci’nin konuşmasının son derece talihsiz bir açıklama olduğunu dile getirdi. Ağbaba, “Dünyanın en barışçıl eylemini gerçekleştirenlere 'terörist' yaftası yapıştırmak bir siyasetçiye, bir bakana, bir Malatyalıya yakışmaz” dedi.

NEDEN RAHATSIZ OLUYORLAR?
  Adalet Yürüyüşü’nün AK Parti’nin kimyasını bozduğunu savunan Ağbaba, “Biz adalet için, demokrasi için, bu ülkede yaşayan 80 milyon yurttaşın mutluluğu  için 2 haftadır yollardayız. Türkiye’de en az güvenilen  kurumların başına adalet gelmiş durumda. Yargı siyasetin arka bahçesi haline getirilmiş durumda. Güç sarhoşluğu ile hareket edenler, Türkiye’nin en önemli değerlerini, kurumlarını tanınmaz hale getirdiler. Bundan AK Parti tabanı da oldukça rahatsız. İşte biz,  haksızlıkları, hukuksuzlukları gündeme getirmek,  adaleti tekrar herkese eşit yaklaşan,  tarafsız ve bağımsız hale getirmek için yürüyoruz. Bundan AK Parti’nin yöneticileri neden rahatsız oluyorlar merak ediyoruz” dedi.

YANIMIZDA  HİÇBİR TERÖRİST YOK
  Cumhurbaşkanı, Başbakan, AK Parti’nin bakanları tarafından adalet yürüyüşü için sistemli bir şekilde karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia eden  Ağbaba, “Her gün sıraya koymuşlar gibi bir kişi açıklamasını Adalet Yürüyüşü’ne ayırıyor. Tüm dünyanın takdirle karşıladığı yürüyüşümüze, çamur atmaya çalışıyor. Son açıklama aynı şehirde siyaset yaptığımız Gümrük ve Ticaret Bakanından geldi. Sayın Tüfenkçi  ‘Yol yapıyoruz, 'teröristler yürüsün' diye değil’ demiş. Defalarca söyledik bir kez daha söyleyelim. Yanımızda  hiçbir terörist yok. Olmadı, olamaz. Biz teröristlerin suikastından son anda kurtulan bir liderin önderliğinde hak, hukuk, adalet için yürüyoruz. Halkı provoke edenler, yaşanılacak tatsızlıkların sorumlusudur; açıkça suç işlemektedirler. Bundan sonra yapılacak açıklamalarda bu hassasiyetin dikkate alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
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