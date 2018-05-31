Yangın ve deprem eğitimi veriliyor

Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen talepler doğrultusunda eğitim kurumlarındaki öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere yangın, yangın çeşitleri, yangınlara müdahale yöntemleri, deprem ve depremden korunma yöntemleri ile ilgili sinevizyon eşliğinde ayrıntılı bilgiler veriyor. Düzenlenen eğitim seminerlerinin ardından ise öğrenci ve personellere yönelik yangın tatbikatları gerçekleştiriliyor.

Malatya genelinde eğitim çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar 140 kurumun ziyaret edildiği, toplamda ise 40 bin kişiye yangın ve deprem konularında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapıldığı belirtilerek, bu çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Eğitim seminerlerine katılan öğrenci ve personeller ise, eğitim programlarının çok faydalı geçtiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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