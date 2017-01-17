17 Ocak 2017 Salı

YAMALI YOLLAR!

Malatya’da çalışmalar sonrasında kapanmayan yollar sürücüleri çileden çıkardı. Yolların yamalı olduğunu belirten esnaflar, “Çalışmaya karşı değiliz, yolların delik deşik bırakılmasına karşıyız” dedi.

17 Ocak 2017 Salı 13:09
YAMALI YOLLAR!

  Emeksiz Değirmen Sokak’ta başlayan alt yapı çalışmasının uzun sürmesi ve yolun ne zaman yapılacağının belirsiz olması bölge esnaf ve taksicileri tedirgin ediyor. Taksici esnafı yollardan dolayı arabanın sürekli masraf çıkarmasından, yapılmayan yollardan dolayı arabanın çok kirlenmesinden şikayet ediyor.

DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ
  Durumdan şikâyetçi olan taksi esnafı, “Yolların bu durumundan çok şikâyetçiyiz, bir tek burada değil Malatya’nın her yerinde durum böyle, yaptırdığımız ön düzen 3 ay gitmiyor. Bir amortisör taktırıyoruz, bilye taktırıyoruz 3 ay dayanmıyor. Yollar çok bozuk, böyle bir rezalet yok. Bundan daha kötüsü olamaz. Çalışmayı yapıyorlar bari asfalt dökmeseler de doğru düzgün kapatsınlar. Her yer çukur içinde; arabayla girilmiyor. İyi bir nokta söyleyemiyorum size, burası en işlek cadde ve yolu görüyorsunuz. Hiç mi bir belediye yetkilisi arabasına binip bu yolları gezmiyor? Nasıl bir düzenleri var bilmiyoruz. Yol konusunda batırdılar, çok kötü bir düzenleri var. Yani çalışıyorsun tamam da işini düzgün yap, açtığın yeri geri kapat. İşin ucunu kaçırmışlar bir kontrol eksikliği var. Köyde bile böyle kapatılmaz, oyuk olmaz yani. Ben bu arabaya 70 milyar bağladım sürekli bu yollardan dolayı sıkıntı yaşıyorum. Geçen gün bir çukura düştüm arabanın hem ön hem de arka jantım bölündü. Sorun bir tek bunun a bitmiyor. Şu trafik lambaları yüzünden Değirmen Sokağı giriş ve çıkışında 20 sefer kaza oldu. Belediye otobüsleri duraklara girmiyor. Arkasında uzun kuyruklar oluşuyor; nereye gidecekse onunla beraber durup kalkıyoruz. Trafik varsa sollayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPILMIŞ YERLERİ YENİDEN EŞİYORLAR
  Bir diğer taksi şoförü Mustafa Şener ise, “Yolları görüyorsunuz ben ne söyleyeyim. Şunu merak ediyorum; bu projeler yeni değil, peki neden yapılmış yerleri birkaç ay sonra yeniden eşiyorlar? 10-15 yıl olsa tamam diyeceksin ama yeni yapılmış yolları yaptıktan sonra tekrardan eşmeye başlıyorlar. Yollardaki çukurlardan dolayı araç yürür takımı sıkıntı çıkarıyor, tekerlerim yamuk, 2 yıl veya 3 yıl kullanacağım ön düzeni 6 ay kullanıyorum. Başka bir ilde bu kadar kısa sürede bozulmaz. Oto yıkama başka bir ilde 15- 20 gün götürüyorsa burada 2-3 gün sürüyor. Her yer yamalık dolu” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK
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