09 Ocak 2018 Salı

Yalçınkaya mazbatasını alarak göreve başladı

Mazbatasını alarak dün göreve başlayan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yaçınkaya, “Kongremiz kesinleşti. Şu an itibariyle de Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatamızı teslim aldık” dedi.

09 Ocak 2018 Salı 11:28
Yalçınkaya mazbatasını alarak göreve başladı

  30 Aralık’ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla 6’ncısı gerçekleştirilen AK Parti Yeşilyurt İlçesi Olağan Kongresi’nde tek listeyle aday olan ve Başkanlığa tekrar getirilen Av. Muhammed Yalçınkaya dün mazbatasını alarak göreve başladı. İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen mazbata törenine, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik kolları başkanları katıldı.

Burada konuşan Yeşilyurt İlçe Seçim Müdürü Hanifi Orhan, hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarıların devamını diledi.

MAZBATAMIZI TESLİM ALDIK
  Kongrenin 30 Aralık’ta yapıldığını hatırlatan Başkan Yalçınkaya, “Yeşilyurt İlçe kongremizi 30 Aralık tarihi itibari ile yapmıştık. Gelinen süre içerisinde herhangi bir itiraz gerçekleşmedi. Kongremiz kesinleşti. Şu an itibariyle de Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatamızı teslim aldık. Allah hayırlı etsin diyorum. Bu kongre ile birlikte görev alan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahAK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yaçınkaya

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