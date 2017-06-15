“YARDIMLARDA SINIR TANIMIYORUZ”
Türk Kızılay’ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, Türk Kızılay’ının sadece Türkiye'de değil, yurt dışında yardımlara devam ettiğini söyledi. Yalçın açıklamasında, Kızılay olarak, Türk insanının en büyük özelliklerinden birisi olan yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının ortak bir noktada buluştuğu kurumlardan birisi olarak dünyanın dört bir köşesinde anlamlı ve faydalı çalışmalar imza atmaya devam ettiklerine dikkat çekti.
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