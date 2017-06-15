15 Haziran 2017 Perşembe

Yalçın’dan kutlama mesajı

Türk Kızılayı’nın 149. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Türkiye Kızılay Derneği Malatya Şube Başkan Av. Umut Yalçın, bir mesaj yayınladı.

13 Haziran 2017 Salı 11:53
Yalçın’dan kutlama mesajı

  Türk Kızılayı’nın, kurulduğu günden bu yana herhangi bir ayrım yapmaksızın ve sınır tanımadan Türk halkının merhametini insanlığa gösteren en önemli kurum olduğunu vurgulayan Başkan Umut Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

 “11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla, savaş alanındaki yaralılara yardım etme düşüncesi ile kurulan Kızılay, 1877’de Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, 1923’de Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti, 1935’te büyük önder Atatürk tarafından verilen Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947’de Türkiye Kızılay Derneği adı ile 149 yıldır hizmet veriyor. Milletin bizzat kendisine ait, tüm insanlığa mal olan Kızılay, ızdırabın olduğu her yere yetişmeye çalışan sevgi, şefkat ve bir merhamet eli olarak başta ülkemiz olmak üzere insanlığın yanında yer alıyor.”

 

“YARDIMLARDA SINIR TANIMIYORUZ”
  Türk Kızılay’ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulunan Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, Türk Kızılay’ının sadece Türkiye'de değil, yurt dışında yardımlara devam ettiğini söyledi. Yalçın açıklamasında, Kızılay olarak, Türk insanının en büyük özelliklerinden birisi olan yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının ortak bir noktada buluştuğu kurumlardan birisi olarak dünyanın dört bir köşesinde anlamlı ve faydalı çalışmalar imza atmaya devam ettiklerine dikkat çekti.

HABER MERKEZİ
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