03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

Yalçın haberlerine kınama!

Yeni Malatyaspor yönetim kurulu ulusal medyada çıkan takım kaptanı Yalçın Ayhan ve kulüp şöförü Zafer Çubukçu arasındaki kavga haberlerini kınadı.

03 Ekim 2017 Salı 11:07
Yalçın haberlerine kınama!

  Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Futbolcumuz Yalçın Ayhan hakkında ulusal ve yerel basında çıkan haberler bizi derinden üzmüştür. Futbolcumuz Yalçın Ayhan, Yeni Malatyaspor - Konyaspor karşılaşmasındaki hakem hataları ve verilmeyen golden dolayı maç bitiminde yaşanan yüksek gerilim ve adrenalinin tavan yaptığı bir ortamda kulüp şoförümüz ile her kulüpte olan ufak bir tartışma yaşamıştır. Sosyal medyada ve ulusal medyada verilmeyen nizami golümüzü konuşmayıp bu basit olayı medyaya taşıyanları kınıyoruz. Konuyla ilgili yönetim kurulumuz kulüp yetkililerinden gerekli bilgileri topladıktan sonra gerekli yaptırımı uygulayacaktır.” İfadeleri kullanıldı. 

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