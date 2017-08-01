01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Yakınca-Bostanbaşı içme suyu hattı yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İçme suyu altyapısı çalışmaları için Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Yakınca-Bostanbaşı Mahallesi’nde 50 kilometrelik içme suyu hattının 35 kilometrelik kısmı tamamlandı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:00
Yakınca-Bostanbaşı içme suyu hattı yenileniyor

  Malatya’nın içme suyu altyapısını tamamen yenilemek için çalışmalar sergileyen MASKİ Genel Müdürlüğü, kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçebilmek için çalışıyor.

BİN 100 ADET ABONE BAĞLANTISININ 70 ADEDİNİ TAMAMLADIK
  Konuyla ilgili konuşan Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Yakınca ve Bostanbaşı mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarımız devam ediyor. İhale kapsamında yapılacak olan 50 kilometrelik hat çalışmasının 35 kilometrelik kısmını ve bin 100 adet abone bağlantısının 70 adedini tamamladık. Çalışmalarımız devam ederken 6 adet debimetre vana odası 45 adet yangın hidrantı çalışmalarımız yapılacak. Mahallerimizin içme suyu hattının tamamını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yenileyerek şehrimizin gelecek 50 yılını inşa ediyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız tamamlandığında Yakınca Bostanbaşı mahallelerimiz sağlıklı içme suyu hattına kavuşacak. Malatya genelinde kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçilerek bereketli suyumuzun gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılacak. Yakınca-Bostanbaşı mahalleleri ve Malatya genelinde özverili çalışmalar yapan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ
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