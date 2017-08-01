Malatya’nın içme suyu altyapısını tamamen yenilemek için çalışmalar sergileyen MASKİ Genel Müdürlüğü, kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçebilmek için çalışıyor.

BİN 100 ADET ABONE BAĞLANTISININ 70 ADEDİNİ TAMAMLADIK

Konuyla ilgili konuşan Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Yakınca ve Bostanbaşı mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarımız devam ediyor. İhale kapsamında yapılacak olan 50 kilometrelik hat çalışmasının 35 kilometrelik kısmını ve bin 100 adet abone bağlantısının 70 adedini tamamladık. Çalışmalarımız devam ederken 6 adet debimetre vana odası 45 adet yangın hidrantı çalışmalarımız yapılacak. Mahallerimizin içme suyu hattının tamamını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yenileyerek şehrimizin gelecek 50 yılını inşa ediyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız tamamlandığında Yakınca Bostanbaşı mahallelerimiz sağlıklı içme suyu hattına kavuşacak. Malatya genelinde kayıp-kaçak su kullanımının önüne geçilerek bereketli suyumuzun gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılacak. Yakınca-Bostanbaşı mahalleleri ve Malatya genelinde özverili çalışmalar yapan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ