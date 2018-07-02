“Yakılan küçük ateş, büyük acıya dönüşebilir”

Havaların artık iyiden iyiye ısınmasıyla birlikte bahçe, orman ve anız yangınlarıyla ilgili uyarılarda gelmeye başladı. Her yıl bazı nedenlerden dolayı birçok bahçe ve orman yangının meydana geldiği Malatya’da olası bir yangına karşı vatandaşları uyaran Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Orman, bahçe, anız ve ot yangılarının yüzde 94’ünü insan eli ve hatasıyla meydana geldiğini dile getiren Başkan Acar, çevreye, doğal hayata ve insan yaşamına zarar veren, milli gelirin kaybına neden olan bu yangınları küçük tedbirlerle önlenebileceğini söyledi.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR

“Malatya İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak yaz aylarında çıkacak olası olaylar la ilgili bir dizi önlemler almaktayız tabii olarak önlemlerimizin başında vatandaşlarımızın sorumlulukları da büyük önem taşımaktadır” diyen Başkan Acar, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yıllara bakacak olursak evlerimizi, camilerimizi, ormanlarımızı, meralarımızı ve ekinlerimizi kaybetmiş görünmekteyiz. İşte bu üzücü olayları tekrar yaşamamak için sadece itfaiyenin değil vatandaşlarımızın da önlemlerine ihtiyacımız var. Bize hayatı bahşeden yaratıcımız Cenabı Allah her konuda tedbirli davranmamızı emretmektedir yangınlara karşı da tedbirli olmak zorundayız. Aksi halde ısınan havanın etkisiyle bilinçsizce bağını, bahçesini temizlemek için yakılan küçük ateşlerimiz biranda yüreğimizi dağlayan bir acıya dönüşebilir. İşte bunların önüne geçmek için başta büyüklerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir. Bu önlemlerin başın da rüzgârlı havalarda anız ve bahçelerde küçük çapta temizliklerde ateş yakmamamız gelmektedir. Sayısal veriler dikkat edecek olursak 2017 yılı içerisinde toplamda 1649 adet ot, anız, bahçe, mera ve orman yangını çıkışı yapılmış İşte bu kötü sonuçların bir daha tekrar etmemesi için sadece itfaiye ekiplerinin değil halkımızın da bu konulara duyarlı olması gerekmektedir. Bu yıl içerisinde yangın sayımız artmaması için. Biz Malatya İtfaiye Daire Başkanlığı olarak gerekli çalışma ve önlemleri almaya çalıştık.”

GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAYA ÇALIŞTIK

11 ilçede oluşturdukları ekiple eğitimlerin tamamlandığını belirten Başkan Acar, “İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü olarak 2 metropol ve 11 ilçemizde oluşturmuş olduğumuz ekiple gerekli bilgi ve eğitimlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. İtfaiye Dairesi Başkanlığımıza 2015 yılı içerisin de dahil ettiğimiz 8 adet 4x4 maksatlı acil müdahale aracı alarak gücümüze güç katmaya çalıştık. Ayrıca Koyuncu, Doğantepe, Ilıca, Koru, Onar, Çaybaşı, Yaylacık, Bent, Tepehan, Esikli, Mihmanlı, Selamlı Mahallelerimizde mahalle içi sokaklarının dar olması ve araçların girememesi sebebi ile gerekli noktalara yangın müdahale vanaları takılarak yangın dolapları yapılmış ve mahalle sakinlerine yangınlarla ilgili eğitim verilmiştir. 2016 yılı içerisinde itfaiye müdahale tankerleri yaptırıldı. Doğanşehir Polat, Doğanşehir Kurucaova, Hekimhan Kurşunlu, Hekimhan Hasan Çelebi, Akçadağ Kozluca, Pütürge Tepehan, Pütürge Nohutlu, Darende Ilıca, Darende Ağılbaşı, Kuluncak Sofular…” şeklinde konuştu.

BÜYÜK BEDELLER ÖDEYEBİLİRİZ

Başkan Acar, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Ulaşılması zor ulaşılsa dahi bitişik nizam kentleşmeden ötürü araçların giremediği mahallelerimize bırakılan acil müdahale tankerlerimiz ve yangın dolaplarının içerisine yangın anında kullanılacak olan lans, hortum gibi müdahale malzemeleri bırakılarak gönüllü itfaiyecilere gerekli eğitimler ve pratikler yaptırılarak oluşabilecek yangınlara ilk müdahale yapılarak yangınların büyümesi önlenerek bu sayede canlarımız ve mallarımız yanmadan ilk müdahaleyi daha verimli hale getirmiş bulunmaktayız. Söndürülmemiş sigara izmaritleri kesinlikle bahçelere ve otlu alanlara atılmamalı. Piknik sonunda ateşler söndürülmeden kesinlikle bırakılmamalı. Arazilere, ormanlara, tarlalara cam şişeler atılmamalı ve atılmış olanlar da toplanarak emniyetli bir yere bırakılmalı ya da gömülmemeli. Bahçe ve tarlalarda yapılan temizliklerde kesinlikle ateş yakılmamalı. Evlerimizin etrafında ki kurumuş otları kesinlikle temizlemeliyiz aksi takdirde büyük bedeller ödeyebiliriz” sözlerine yer verdi.

busabahmalatya.com