Yağmur yağdı, kayısıda çil hastalığı arttı

REKOLTE VE KALİTE DÜŞTÜ

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, kayısının bu yıl hava şartlarında ciddi anlamda etkilendiğine dikkat çekerek, “İlimiz tarımsal ekonominin temelini ve lokomotifini oluşturan kayısı yetiştiriciliğinde geçmiş yıllarda da iklim faktörlerine bağlı hasarlar görüşmüştür. Ancak bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl mevsimin uzun yıllar ortalamasından farklı seyretmesi ve kış döneminin nispeten sıcak geçmiştir. Bu ise ilimizde ilk çiçeklenme tarihini yaklaşık 20-25 gün erkene çekmiş ve 23 Şubat ta ilk çiçeklenme görülmüştür. Mart ayında beklenen düşük sıcaklık yaşanmaması Nisan ayında yaşanan düşük sıcaklıkla beraber kayısı zirai dondan hasar görmüştür” sözlerini kaydetti.

YAĞIŞ KALİTE KAYBINA NEDEN OLDU

Yağmurun kayısıya olumsuz etkilerinin olduğunu vurgulayan Çiçek, “Mayıs ayında geçmiş yıllarda pek rastlanmayacak şekilde ve uzun süren bir dönemde aşırı ve sürekli yağmur ve dolu yağışı nedeni ile başta kayısı olmak üzere birçok tarımsal üründe kalite ve verim kayıplarına neden olmuştur. Özellikle 1 Mayıs tarihinde başlayan dolu yağışı ilimizin birçok bölgesinde hasarlara neden olmuştur. Başta dolu yağışı ve uzun yıllar ortalamasının üstünde yağış alınması kalite kaybına neden olmuştur. İçinde bulunduğumuz dönem itibari ile bazı bölgelerimizde kayısı hasadının başlaması buna rağmen yağışlı günlerin devam etmesi önümüzdeki süreçte de hasarın devam edeceğini göstermektedir. Bir başka durum ise aşırı ve sürekli yağışlar birçok tarım ürününde hastalıkların yaygınlaşmasına, hastalıklara bağlı verim ve kalite kayıplarına da neden olmaktadır. Özellikle kayısı yetiştiriciliğinde kaliteyi birinci derecede etkileyen Çil(Yaprak Delen) hastalığı bu yıl hemen hemen bütün bölgelerde rastlanmaktadır. Bu nedenle geçen yıl ki yüksek rekolte ve düşük kalibreye karşılık, bu yıl nispeten düşük rekolte, yüksek kalite beklentimiz bulunmakta idi. Yaşanan dolu hasarı ve beraberinde mayıs ayında alınan normalin üstünde yağış kalite kaybına neden olmuştur. Bu ise geçmiş yıllarda da sıklıkla ifade ettiğimiz gibi kayısının taban fiyatının oluşmasında sadece rekolte kriter alınamayacağı diğer faktörlerinde kayısı taban fiyatının oluşmasında oldukça etkin rol oynadığı gerçeğini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

KAYISI REKOLTESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Kayısı rekoltesi hakkında bilgi veren ve üreticiler bir takım uyarılarda bulunan Çiçek, “Geçtiğimiz günlerde 2018 yılı kayısı rekoltesi resmi kurumlar tarafından açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre “İlimiz genelinde toplam 7 milyon 626 bin 832 adet meyve veren yaşta kayısı ağacı bulunduğu, yine 401 bin 363 ton yaş kayısı elde edileceği, bu yıl başta kalite nedeni ile geçmiş yıllardan bir miktar fazla 65 bin 987 ton kayısı sofralık ve meyve suyu olarak değerlendirileceği, 335 bin 376 ton kayısı ise kurutmalığa ayrılarak toplam 80 bin 818ton kuru kayısı elde dileceği tahmin edildiği bildirilmiştir. Yine aynı açıklamada elde edilecek kuru kayısının yaklaşık yüzde 30 (24 bin ton) düşük kalite, yüzde 70'i (56 bin 818 ton) ise yüksek kaliteli kayısı olacağı tahmin edildiği ifade edilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere sadece kalite yani rekolte kayısının değerinin ve taban fiyatının oluşmasında tek etken olmadığı, üretilen kayısının kalitesinin de oldukça önemli olduğu hatta ürünün pazarlanma şekli, pazara sunma dönemi de oldukça etkili faktörler olduğu göz ardı edilmemelidir. Yani ürünün miktarı ne kadar fazla olursa olsun eğer kalitesi yoksa yine istenen getiriyi sağlamayacaktır. Ayrıca özellikle çiftçilerimizin pazarlama şekli ve ürünün dönemsel itibari ile pazara sunma miktarı da oldukça önemlidir. Yaptığımız değerlendirmede ilimizde kuru kayısının yıllık 90-110 bin ton bir ihracat miktarı bulunmaktadır. Bunu aylara taksim ettiğimizde yaklaşık 8-10 bin ton aylık kuru kayısı pazarlanmaktadır. Geçmiş yıllarda sıklıkla dile getirdiğimiz ve taban fiyatının düşük seyretmesine en etkin neden olan hasada müteakip 25-30 bin ton kuru kayısının pazara getirilmesi arz-talep dengesini çiftçi aleyhine değiştirmektedir. Buda ürünün değerinde satılamamasına yada çiftçinin zarar etmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu durum göz önünde tutularak pazar arz edilecek ürün miktarına dikkat etmek gerekmektedir”ifadelerine yer verdi.

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