22 Kasım 2017 Çarşamba

Yağmur sosyal medyada gündem oldu Hoş geldin ıhlamur, şemsiye, mendil

Çok kurak geçen bir dönemi geride bıraktık. Hem Malatya'da hem de Türkiye'de geçtiğimiz yılların en sıcak yazını yaşadık. Geç de olsa gelen yağmur, sokaklarda şemsiyeli vatandaşların boy göstermesine sahne olurken, sosyal medyada da gündem oldu. Yapılan paylaşımlarda, “Hoşçakal karpuz, dondurma, güneş; hoş geldin ıhlamur, şemsiye, mendil” şeklinde yorumlar yer aldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:58
Yağmur sosyal medyada gündem oldu Hoş geldin ıhlamur, şemsiye, mendil

  Ekim ve Kasım ayı ile beraber bir nebze de olsa sıcak havanın yerini yağmura bırakması beklendi. Ancak Malatya'da sonbaharda yağmur çok geç geldi. Malatya'nın yanı sıra yurt geneline de geç gelen yağmur ise, dün sosyal medyanın gündemine oturdu.

#YAĞMUR' HASHTAGİ
  Geç de olsa sonunda kavuştuğumuz yağmur hasreti son buldu. Sosyal medyanın da gündemde kendine yer edinen yağmur, '#yağmur' hashtagiyle çok kısa sürede binlerce paylaşıma yol açtı.

Gerek paylaşılan yazılar gerekse video ve fotoğraflar gösterdi ki, yağmuru dört gözle bekliyormuşuz. Paylaşımlardan bazıları ise şu şekilde oldu:

"Malatya'da yağmurlu bir sabahtan merhaba."

"Malatya'da sonunda yağmur."

"Klasik yağmur ama güzel bir huzur."

"Buğulanan camlara kalp çizme vakti."

"Hoşçakal karpuz, dondurma, güneş; hoş geldin ıhlamur, şemsiye, mendil."

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: BusabahYağmur

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