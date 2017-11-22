Ekim ve Kasım ayı ile beraber bir nebze de olsa sıcak havanın yerini yağmura bırakması beklendi. Ancak Malatya'da sonbaharda yağmur çok geç geldi. Malatya'nın yanı sıra yurt geneline de geç gelen yağmur ise, dün sosyal medyanın gündemine oturdu.

#YAĞMUR' HASHTAGİ

Geç de olsa sonunda kavuştuğumuz yağmur hasreti son buldu. Sosyal medyanın da gündemde kendine yer edinen yağmur, '#yağmur' hashtagiyle çok kısa sürede binlerce paylaşıma yol açtı.

Gerek paylaşılan yazılar gerekse video ve fotoğraflar gösterdi ki, yağmuru dört gözle bekliyormuşuz. Paylaşımlardan bazıları ise şu şekilde oldu:

"Malatya'da yağmurlu bir sabahtan merhaba."

"Malatya'da sonunda yağmur."

"Klasik yağmur ama güzel bir huzur."

"Buğulanan camlara kalp çizme vakti."

"Hoşçakal karpuz, dondurma, güneş; hoş geldin ıhlamur, şemsiye, mendil."

SELAHATTİN BAYRAK