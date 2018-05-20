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Yağmur geliyor mu?

Ramazan ayında sıcak giden havalar vatandaşları bunalttı. Meteorolojiden gelen tahminler ise Malatya’da sıcak giden havaların yerini yağışlı havaya bırakacağı doğrultusunda oldu.

Yağmur geliyor mu?

Ramazan ayında sıcak giden havalar vatandaşları bunalttı. Meteorolojiden gelen tahminler ise Malatya’da sıcak giden havaların yerini yağışlı havaya bırakacağı doğrultusunda oldu.

20 Mayıs 2018 Pazar 13:36
Yağmur geliyor mu?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, “Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Yapılan açıklamada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgarların ise batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman da orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ancak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği de belirtildi.

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHavaTahmin
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