04 Mart 2017 Cumartesi

Yağmur geliyor!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın da aralarında bulunduğu 5 il için yağmur, Bingöl’ün yüksek kesimleri için de karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

04 Mart 2017 Cumartesi 10:50
Yağmur geliyor!

   Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,” Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hafif sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Bingöl’ün yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir” denildi. Sıcaklıkların 1-2 derece düşeceğini de bildirilen merkez, Elazığ’da rüzgarın doğu ve güneydoğudan saatte 40 kilometre hıza ulaşan orta şiddette esmesi beklendiği bilgisini verdi.

HABER MERKEZİ
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