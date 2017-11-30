Hava durumuyla ilgili Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden açıklama geldi. Havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu; Tunceli ve Bingöl'de ise aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği belirtildi.

Ayrıca hava sıcaklığının 1-2 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgarların güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi de bekleniyor.

Yağışların Tunceli ve Bingöl'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

HABER MERKEZİ