30 Kasım 2017 Perşembe

Yağmur devam edecek

Malatya’da uzun zamandır yağmur yağmamasından dolayı kuraklıktan şikayet ediliyordu. Bu anlamda yağmur kendini iyiden iyiye hissettirdi.

30 Kasım 2017 Perşembe 11:38
Yağmur devam edecek

  Hava durumuyla ilgili Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden açıklama geldi. Havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu; Tunceli ve Bingöl'de ise aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı geçeceği belirtildi. 

Ayrıca hava sıcaklığının 1-2 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgarların güneydoğulu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi de bekleniyor.

Yağışların Tunceli ve Bingöl'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. 

HABER MERKEZİ
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