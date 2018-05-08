YAĞMUR DEVAM EDECEK; DİKKATLİ OLUN!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenirken, Bingöl ve çevresinde ise yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yağış öncesi ve yağış anında yer yer kuvvetli (20-40 km/h) esmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte olması muhtemel bölgesel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar değişimi, yıldırım düşmesi gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.