Yağmur Bulutları Dağılmayacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış, etkisini belirli aralıklarla Malatya’da göstermeye başladı.

Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi; Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmeye devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan merkez, yağışların Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği uyarısını yaparak, su baskını, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar değişimine karşı tedbirli olunmasını istedi.

Bugün Malatya’da bazı bölgelerde yer yer sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın Malatya’da hafta sonuna kadar hakim olacağı bildirildi.